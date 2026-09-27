«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

Во Франции планируют изменить правила доступа к пешему туристическому маршруту вокруг горы Монблан. Об этом сообщает издание Ouest-France .

Предполагается ввести обязательное бронирование и запретить разбивать лагеря на маршруте, сказано в публикации. Это связано не только с увеличением турпотока после окончания пандемии ковида, но и с некорректным поведением многих туристов.

«Проблемного поведения хватает: <...> горные козлы, которые едят прямо с рук туристов; люди, справляющие нужду в полях», — пишет автор публикации, добавив, что некоторые туристы только притворяются, что путешествуют пешком, а сами ездят вокруг горы на такси.

Новые принципы войдут в хартию, которую местные власти и туроператоры хотят подписать до конца года.

Ранее сообщалось о том, что частную бухту на Майорке хотят закрыть от массового туризма.