«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

Ouest-France: вокруг Монблана введут бронирование и запрет на лагеря

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Во Франции планируют изменить правила доступа к пешему туристическому маршруту вокруг горы Монблан. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Предполагается ввести обязательное бронирование и запретить разбивать лагеря на маршруте, сказано в публикации. Это связано не только с увеличением турпотока после окончания пандемии ковида, но и с некорректным поведением многих туристов.

«Проблемного поведения хватает: <...> горные козлы, которые едят прямо с рук туристов; люди, справляющие нужду в полях», — пишет автор публикации, добавив, что некоторые туристы только притворяются, что путешествуют пешком, а сами ездят вокруг горы на такси.

Новые принципы войдут в хартию, которую местные власти и туроператоры хотят подписать до конца года.

Ранее сообщалось о том, что частную бухту на Майорке хотят закрыть от массового туризма.

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