«Током по мозгам». Минздрав добавил электростимуляцию в стандарт лечения депрессии

Минздрав включил электропунктуру в стандарт лечения депрессии

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Министерство здравоохранения России расширило перечень немедикаментозных способов профилактики и терапии депрессивных расстройств у взрослых пациентов. В обновленный стандарт вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале официального обнародования правовых актов.

«Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура... электронейростимуляция головного мозга... ультрафильтрация крови», — указано в документе.

Помимо этого, в список включены акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, гипоксивоздействие и внутривенное облучение крови.

Одновременно из перечня лекарственных средств, применяемых при лечении депрессии, исключены промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав сократил срок лечения тревожной фобии.

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