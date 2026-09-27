«Током по мозгам». Минздрав добавил электростимуляцию в стандарт лечения депрессии

Министерство здравоохранения России расширило перечень немедикаментозных способов профилактики и терапии депрессивных расстройств у взрослых пациентов. В обновленный стандарт вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале официального обнародования правовых актов.

«Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура... электронейростимуляция головного мозга... ультрафильтрация крови», — указано в документе.

Помимо этого, в список включены акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, гипоксивоздействие и внутривенное облучение крови.

Одновременно из перечня лекарственных средств, применяемых при лечении депрессии, исключены промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.

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