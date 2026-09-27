«Воспитывать, а не готовить к школе». Что изменится в программе садов?

Минпросвещения готовит новый стандарт работы детсадов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Минпросвещения разрабатывает новый стандарт работы детских садов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Федеральная программа дошкольного образования также будет обновлена — для укрепления связи с семьей в процессе воспитания детей, отметил он. Министр назвал эти меры «главным условием защиты будущего» подрастающего поколения.

«Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду», — подчеркнул глава Минпросвещения.

Он также отметил, что детский сад должен заниматься воспитанием, а не только подготовкой к школе.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения проработает экспертизу игр и игрушек для детских садов.

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