«На Севере пенсии выше». Где работающие пенсионеры получают больше 30 тысяч?

Средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан превысил 30 тысяч рублей в десяти субъектах России в августе 2026 года. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает ТАСС .

Согласно информации Социального фонда, средняя пенсия работающих россиян выше указанной отметки зафиксирована в Республике Коми (30,3 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (36,1 тысячи рублей), Мурманской области (31,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (33,6 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (32,7 тысячи рублей), Якутии (32,1 тысячи рублей), Камчатском крае (33,8 тысячи рублей), Магаданской области (35 тысяч рублей), Сахалинской области (30,8 тысячи рублей) и на Чукотке (39,6 тысячи рублей).

В то же время средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в России в августе 2026 года составил 24 017 рублей.

Ранее сообщалось о том, что военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года.