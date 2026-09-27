«Идеальный продукт для гипертоников»: чем еще полезен кабачок?

Диетолог Ямилова: кабачок полезен при гипертонии и болезнях сердца

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк]

Кабачок благотворно влияет на состояние людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку содержит минимум натрия, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Кабачок практически не содержит натрия, что делает его идеальным продуктом для пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к отекам», — сказала врач.

По ее словам, этот овощ помогает в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и избыточной массы тела, укрепляет нервную систему и повышает иммунный ответ. Кабачок рекомендуется включать в лечебное и диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Он богат калием, магнием, фосфором, кальцием, железом, а также витаминами С, В1, В2, В6, РР и каротином. Особую ценность представляет пищевая клетчатка. Она мягко стимулирует перистальтику кишечника, улучшает его микрофлору и способствует выведению лишнего холестерина и токсинов», — добавила Ямилова.

Ранее эксперт Максим Кравчина заявил, что овощи для заготовок выбирают по плотности, а не по виду.

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