Аптечная пауза: жители Прикамья стали покупать меньше антидепрессантов

С января по август 2026 года жители Пермского края приобрели 228,9 тыс. упаковок антидепрессантов. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было куплено 249,4 тыс. упаковок. В денежном выражении объем продаж этого сегмента медикаментов в регионе за восемь месяцев составил 201 млн рублей, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на данные DSM Group.

По информации издания, средняя стоимость упаковки антидепрессантов выросла на 6% — с 828 до 878 рублей. Пик продаж пришелся на январь и февраль — рост продаж препаратов тогда составил 46 и 58%соответственно. С марта спрос на антидепрессанты начал падать. Так, в апреле и мае падение составляло 19 и 21% соответственно, в июне — 13 процентов, в июле и августе — по 22%.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав сократил срок лечения тревожно-фобических расстройств до 139 дней.