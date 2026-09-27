«Крупный размер — не преимущество». Раскрыты главные ошибки при выборе овощей на зиму

В сентябре цены на овощи остаются доступными, а вкус — на пике. Однако при выборе продуктов для заготовок легко допустить ошибки, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела качества категории «Фрукты и овощи» торговой сети «Пятёрочка» Максим Кравчина.

Эксперт отмечает: ориентироваться только на внешний вид не стоит. Ровная форма и одинаковый размер не гарантируют плотность мякоти и то, как овощ поведет себя после обработки. Тепличный перец может выглядеть идеально, но оказаться рыхлым и потерять форму в банке. Для заготовок важнее выбирать плотные овощи без признаков порчи, а небольшая морщинистость или неровная форма сами по себе проблемой не являются.

Крупный размер — не преимущество. Большие экземпляры Кравчина советует проверять особенно внимательно: внутри они могут оказаться переспевшими или поврежденными. При покупке важно учитывать, что именно планируется приготовить. Для заморозки, квашения и консервирования предпочтительнее овощи, хорошо сохраняющие структуру при обработке. Способ выращивания не должен быть единственным критерием — важнее сорт, плотность и состояние конкретного продукта.

Привлекательная цена не отменяет внимательного выбора. Если овощи продаются в ящике или упаковке, стоит проверить не только верхний слой: размягченные экземпляры могут оказаться внутри. Особое внимание — продуктам со следами переохлаждения: низкие температуры влияют на структуру и качество.

Еще одна распространенная ошибка — мыть овощи сразу после покупки, если до заготовки они будут храниться несколько дней.

«Лишняя влага на поверхности может ускорить порчу продукта. Если овощи уже помыли, их стоит хорошо просушить и использовать в ближайшее время», — предупреждает Максим Кравчина.

До момента заготовки остатки земли лучше аккуратно удалить сухой щеткой или салфеткой.

Таким образом, при выборе овощей на зиму стоит смотреть не только на цену и внешний вид. Свежесть, плотность, отсутствие повреждений и соответствие выбранному способу заготовки помогут сохранить вкус и структуру продуктов после обработки.

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