В России обнаружилась третья беда: что делать с судейством в футболе

Российская премьер-лига вернулась с целым ворохом странных судейских решений. Даже на фоне постоянной и как бы обязательной критики судейства в отечественном футболе 19-й тур РПЛ вышел обескураживающим.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин констатировал, что судьи оказались абсолютно не готовы к рестарту чемпионата. Произошедшее он назвал «шоком и безобразием», по впечатлениям опытного рефери, судьи находились на разных сборах.

Офсайдная ловушка

Сразу несколько спорных решений были связаны с определением офсайда. Два самых вопиющих эпизода произошли в матчах «Зенит» — «Балтика» и «Оренбург» — «Акрон». В первом случае по предоставленной картинке решительно невозможно понять, находился ли в положении вне игры нападающий калининградцев Брайан Хиль, во втором офсайдные линии прочерчены с такой точки, что они изначально не могут быть справедливыми.

В обоих случаях решение арбитров отменить гол повлияло на результат матча. «Балтика» открыла счет во втором тайме, но после отмененного гола пропустила в концовке и проиграла 0:1. «Акрон» уступил 0:2, но Артем Дзюба сравнивал счет, и невозможно представить, как бы после этого сложилась игра.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что нынешние офсайдные линии не устраивают никого. РПЛ, вещатель «Матч ТВ» и поставщик оборудования Rigour Tech кивают друг на друга, и виноватого не найти. Вероятно, со следующего сезона техническая составляющая как-то изменится — найдут другого поставщика или установят больше камер на стадионах, но нужно еще нынешний сезон доиграть, впереди решающие матчи.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

А пока определение офсайда из сугубо технической проблемы превращается в человеческую. Почему арбитры на ВАР выбрали именно эти точки для проведения линий? Почему они вообще зовут главного арбитра к монитору, если нет однозначного решения? В таких случаях представляется справедливым довериться видению арбитров на поле. Кроме того, почему-то «потерялась» рекомендация рассматривать спорные эпизоды в пользу атаки.

Разные трактовки

Говоря о том, что судьи «будто на разных сборах были», Лапочкин имел в виду различную трактовку арбитрами схожих эпизодов. Отметим, что это не только российская беда. Но по-настоящему болельщиков бесит, когда один и тот же арбитр трактует по-разному идентичные моменты.

В матче «Сочи» — «Спартак» (2:3) не дошло до большого скандала только потому, что красно-белые довели дело до победы. Уже на пятой минуте Евгений Буланов назначил пенальти в ворота «Сочи»: защитник южан хватал за руку Манфреда Угальде, после чего форвард упал в штрафной. ВАР пригласил Буланова к монитору, и арбитр изменил решение, сочтя контакт недостаточно сильным. В компенсированное время уже в штрафной «Спартака» Руслан Литвинов придержал за футболку Александра Солдатенкова. В этот раз Буланов нарушения не зафиксировал, но вновь был приглашен смотреть видео и пенальти поставил. Последовательность в действиях арбитра на поле и — в большей степени — видеоассистента рефери обнаружить очень сложно.

В итоге болельщики «Спартака», который впервые выиграл на сочинском стадионе «Фишт», немедленно увидели теорию заговора, тем более что и предыдущие матчи красно-белых в Сочи были ознаменованы спорными судейскими решениями.

ВАР-зависимость

Так мы приближаемся, кажется, к главной судейской проблеме российского футбола — ВАР-зависимости арбитров. В 19-м туре ВАР выбил бинго — судей приглашали к монитору во всех восьми матчах тура, в общей сложности 16 раз.

Новичок РПЛ главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил, что в России ВАР слишком часто вмешивается, и из-за этого страдает темп игры.

Фото: [ Сергей Карасев/ПФК ЦСКА ]

С появлением видеопросмотров главные арбитры потеряли инициативу в принятии решений: дескать, ВАР поправит. И все чаще бегут к монитору смотреть повторы. При этом считается, что если ВАР пригласил арбитра в поле еще раз оценить момент, решение нужно менять. По сути, это просто уход от ответственности. В свою очередь, ВАР тоже перестраховывается, зовя арбитра к монитору по поводу и без. Поэтому случаи, когда судья в поле смотрит видеопросмотр, но оставляет первоначальное решение, видятся уже едва ли не героизмом.

В 19-м туре так поступил один из сильнейших арбитров страны Сергей Карасев. В матче «Ахмат» — ЦСКА он изначально не поставил пенальти в ворота грозненцев, не изменил своего решения и после видеопросмотра.

Поведение Карасева вызвало всеобщий восторг. Лапочкин заявил, что «Сергей проявил стержень, характер и судейский опыт».

«Карасев — мужик с яйцами», — впечатлился бывший футболист сборной России, эксперт Владислав Радимов.

Если адекватность и последовательность арбитра оценивается как подвиг, это проблема, которую не решить приобретением самого дорогого и сверхточного оборудования.