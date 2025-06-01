В РПЛ вошла пятая команда Первой лиги, «Ахмат» спасся в компенсированное время: итоги стыковых матчей

Завершились стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победителями двухматчевых противостояний стали «Сочи» и «Ахмат».

«Сочи» вернулись в РПЛ спустя год

ФК «Сочи» в первом матче на своем поле уступил «Пари НН» со счетом 1:2, и шансы южан на общую победу расценивались не слишком высоко.

Сочинцы выглядели более мотивированными. Незначительное преимущество по владению мячом было за хозяевами (54%-46%), зато гости чаще били по воротам (18-11), подавали угловые(5-2), нарушали правила (15-10) и блокировали удары соперников (6-1), то есть были более заряжены на борьбу.

На 21-й минуте счет открыл Кирилл Закика, а в компенсированное к первому тайму время Мартин Крамарич довел его до крупного: реализовал пенальти, а затем забил с игры. «Пари НН» ответил голом Хуана Боселли с 11-метрового в концовке матча. 3:1 — «Сочи» завоевали путевку в РПЛ, в которую возвращаются спустя год.

В Первой лиге «Сочи» заняли только пятое место и право сыграть в стыках получили благодаря тому, что финишировавший третьим «Черноморец» «сняла с пробега» лицензионная комиссия РФС: у новороссийцев нет стадиона, соответствующего требованиям РПЛ. «Черноморец» пытался договориться с соседями, в частности, с тем же «Сочи», но везде получил отказ.

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

Это всего лишь второй случай в истории в РПЛ, когда в высший дивизион поднимается команда с пятого места в Первой лиге. Первый был 15 лет назад с «Краснодаром», который за это время добрался до чемпионского титула.

«Пари НН» по спортивному принципу должен покинуть РПЛ, но может занять место «Химок», которых в высший дивизион не пустила уже упомянутая лицензионная комиссия — из-за долгов клуба.

«Ахмат» спасают спартаковцы

«Урал» не смог повторить подвиг «Сочи» ­— вернуться в РПЛ уже через год, хотя шансы на это у екатеринбуржцев сохранялись до последних минут ответного стыкового матча.

Дома «Урал» одержал волевую победу (2:1). После этого матча главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подал в отставку, и к решающей игре команду готовил Федор Щербаченко.

В Грозном гости продержались первый тайм, но на 51-й минуте экс-нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе забил с пенальти. Напомним, в первом матче именно Мелкадзе забил единственный мяч «Ахмата», классно исполнив штрафной. По сумме двух матчей счет стал равным. А на второй компенсированной минуте арендованный у «Спартака» полузащитник Даниил Зорин принес «Ахмату» окончательное спасение.

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Вопросы к РФС

Из-за исключения «Химок» и «Черноморца» возникло много спорных ситуаций. И, кажется, РФС принял не самые продуманные решения.

Место «Химок» займет команда по решению исполкома. По регламенту предпочтение отдается команде, уже игравшей в РПЛ. Логично, если это будет «Пари НН», финишировавший на 13-м месте, наиболее высоком среди претендентов. Тогда зачем вообще было включать нижегородцев в стыковые матчи, если путевка в РПЛ им фактически гарантирована при любом исходе? Футболисты «Пари НН» прекрасно понимали сложившуюся ситуацию, и это могло сказаться на их мотивации.

Можно было «Пари НН» автоматически оставить в РПЛ, а в стыки запустить занявший 15-е место «Оренбург». Кстати, если бы нижегородцы прошли «Сочи», то именно уральцы были бы главными претендентами на вакантное место.

Второй вопрос, почему вторые стыковые матчи не проводились в одно время, если интересы клубов пересекались? После поражения «Пари НН» «Ахмат» уже знал, что в РПЛ его спасет только победа. Если бы его не случилось, грозненцы могли рассчитывать на сохранение места и при неблагоприятном для себя исходе.

Впрочем, интрига сохраняется, и в Нижнем Новгороде не спешат праздновать сохранение места в РПЛ.