В РПЛ закрылось трансферное окно: какие переходы клубы успели оформить в последний день

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился первый регистрационный период игроков. До полуночи 11 сентября клубы могли внести изменения в свои заявки.

В последний день трансферного окна активность не была сумасшедшей: большинство клубов определились со своими составами раньше, тем не менее несколько интересных переходов все же были оформлены.

Мощное усиление «Акрона»

Прислушавшись к жалобам Артема Дзюбы, который критиковал руководства клуба за отсутствие трансферов, «Акрон» на ленточке заявил сразу несколько интересных игроков.

На правах свободного агента тольяттинцы подписали экс-полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Хорват выступал за армейцев с 2018 года, пройдя через ряд аренд. В минувшем сезоне Бистрович был игроком основы ЦСКА, проведя 31 матч во всех турнирах.

Фото: [ Эдгар Севикян / ФК «Локомотив» ]

«Акрон» приобрел у «Ференцвароша» вингера Эдгара Севикяна. Стоимость годичной аренды составит €250 тыс., тольяттинский клуб имеет право выкупа игрока. Минувший сезон футболист сборной Армении на правах аренды провел за «Локомотив».

Наконец, тольяттинский клуб подписал игрока, еще не знакомого с РПЛ. «Акрон» подписал четырехлетний контракт с правым защитником чемпиона Боливии «Боливара» Йомаром Рочей. К 22 годам Роча успел провести 11 матчей за национальную команду.

ФК «Сочи» купил капитана «Крыльев Советов»

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перешел в «Сочи» за €1 млн.

«Сочи» с отрывом лидирует по пропущенным голам в лиге (19 за семь матчей), поэтому укрепление центра обороны — напрашивающийся шаг. Солдатенков — топовый по меркам РПЛ защитник, в его активе шесть матчей за сборную России.

Фото: [ Александр Солдатенков / ФК «Крылья Советов» ]

После неудачного старта главный тренер «Сочи» Роберто Морено был отправлен в отставку, а его место занял Игорь Осинькин, ранее работавший в «Крыльях». Так что покупка Солдатенкова — явно инициатива нового главного тренера.

Также «Сочи» подписали голкипера Ивана Ломаева — ранее он также выступал за «Крылья Советов».

ЦСКА завершил кампанию покупкой молодежи

Из лидеров РПЛ в последний день активничал только армейский клуб. 11 сентября ЦСКА официально представил трех новичков — 18-летнего полузащитника Глеба Пополитова, 19-летнего хавбека Матию Поповича и 18-летнего вингера Энрике Кармо.

Фото: [ Энрике Кармо / ПФК ЦСКА ]

Пополитов в минувшем сезоне играл за «Спартак-2», в июне перебрался в «Чайку», где успел забить два мяча в Первой лиге.

Полузащитник сербской молодежки Попович родился в Германии, но в последнее время выступал за молодежные команды итальянских клубов. В частности, в ЦСКА он перешел из «Наполи».

За вингера «Сан-Паулу» Кармо ЦСКА заплатил €5,1 млн.

Всего в межсезонье состав армейцев пополнили восемь игроков. Ранее к ЦСКА присоединились Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниэль Руис, Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор.

«Рубин» приобрел французского форварда

Фото: [ Жак Сиве / ФК «Рубин» ]

Казанский клуб раскошелился на 24-летнего форварда Жака Сиве, заплатив за него французскому «Генгаму» €2,5 млн. Контракт с нападающим, родившимся во Франции, но также имеющим гражданство Камеруна, рассчитан на четыре года.

В минувшем сезоне в 33 матчах за «Генгам» Сиве забил 13 мячей и отдал две передачи. Большинство голов пришлось на первую половину чемпионата. В январе нападающий получил травму приводящей мышцы и более месяца восстанавливался.

Махачалинское «Динамо» усилилось форвардом из Португалии

Махачкалинское «Динамо» приобрело нападающего Миро из португальской «Тонделы», выступающей в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

В минувшем сезоне нападающий сборной Анголы забил 10 мячей за «Тонделу». Контракт с Миро подписан на четыре года. Трансфер обошелся в €1,5 млн.

Фото: [ Миро / ФК «Динамо» (Махачкала) ]

Также «Динамо» усилило оборону 24-летним колумбийским защитником Андресом Аларконом. Он перешел в Махачкалу на правах аренды с правом выкупа.

Права на центдефа принадлежат клубу «Патриотас», но до перехода в «Динамо» Аларкон выступал за другой колумбийский клуб «Депортиво Пасто». Отмечается, что Аларкон может сыграть также на позиции опорного полузащитника.

У «Ахмата» появился Папа

В последний день трансферного окна грозненский клуб пополнил центральный полузащитник из Сенегала Папа Амади Гадио. Футболист выступал в чемпионате Марокко. За клуб «Унион Тоуагра» он провел 51 матч.

Трансфер обошелся «Ахмату» в €400 тыс.