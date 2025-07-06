В турнирной сетке остались три клуба из Европы: что происходит на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определилась четверка полуфиналистов. В 1/2 финала встретятся «Челси» — «Флуминенсе» и «Реал» — ПСЖ.

Конец сказки «Аль-Хиляля»

Саудовский «Аль-Хиляль» в четырех предыдущих матчах на турнире не проиграл ни разу, став автором самой громкой сенсации турнира, одолев в экстратаймах «Манчестер Сити». В четвертьфинале ему предстояло сразиться с бразильским «Флуминенсе».

На 40-й минуте счет открыл полузащитник «Флу» Мартинелли: он принял мяч в штрафной, развернулся и четко пробил в дальнюю девятку.

Второй тайм активнее начал «Аль-Хиляль», и вскоре Маркос Леонардо из убойной позиции сравнял счет. Несколько эффектных сейвов совершил 44-летний вратарь бразильцев Фабио, но на 70-й минуте Эркулес Перейра, забив во втором матче подряд, принес победу «Флуминенсе». Среди полуфиналистов бразильский клуб оказался единственным неевропейским.

Фото: [ ФИФА ]

Соотечественников не смог поддержать «Палмейрас», уступивший «Челси» 1:2. Коул Палмер открыл счет в первом тайме, Эстевао выравнял положение в начале второго. После клубного чемпионата мира 18-летний бразилец отправится как раз в «Челси». Развязка случилась на 83-й минуте, когда после прострела Мало Гюсто мяч от защитника «Флу» отрикошетил в ворота.

Три гола в компенсированное время

Мадридский «Реал», казалось, в первые 20 минут решил исход противостояния с дортмундской «Боруссией». Испанцы повели 2:0 после голов Гонсало Гарсии и Франсиско Гарсии.

Главная жара в этом матче пришлась на компенсированное время. На второй минуте Максимилиан Байер сократил счет. Через две минуты Килиан Мбаппе, вновь начавший матч со скамейки, ножницами вколотил мяч в пустой угол ворот.

На шестой минуте сверх основного времени защитник мадридцев Дин Хейсен заработал красную карточку за фол в штрафной против Серу Гирасси. Пострадавший сам реализовал пенальти, забив четвертый мяч на турнире.

А на девятой компенсированной минуте «Боруссия» едва не сравняла. «Реал» спас прыжок Тибо Куртуа, вытащившего мяч из нижнего угла после удара Марселя Забитцера. В итоге нервные 3:2, «Реал» прошел дальше.

ПСЖ обыграл «Баварию» с пятой попытки

Турнирный жребий достаточно часто сводит сильнейшие команды Германии и Франции в Лиге чемпионов. Последние четыре матча были за «Баварией». Но действующий победитель ЛЧ сумел переломить неприятную для себя тенденцию.

Фото: [ ФИФА ]

Первый тайм прошел в обоюдоострых атаках. А его концовка была отмечена жуткой травмой Джамала Мусиалы. Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма влетел в ногу немца. Мусиала получил перелом малоберцовой кости и разрыв нескольких связок, он может остаться без футбола на полгода.

На 78-й минуте ПСЖ открыл счет. Отличился 20-летний форвард Дезире Дуэ, завершивший комбинацию с участием Жоау Невеша и Ашрафа Хакими.

В концовке ПСЖ остался вдевятером после удалений Вильяна Пачо и Лукаса Эрнандеса, но сумел отстоять свои ворота и даже укрепить преимущество. Хакими обыграл нескольких соперников и выкатил мяч под удар Усману Дембеле — 2:0.

Теперь на клубном чемпионате мира предстоит не менее грандиозный полуфинал: ПСЖ — «Реал».