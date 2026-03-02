Вал судейских скандалов, тяжелые победы лидеров, матч «Спартака» перенесли: РПЛ вернулась

Российская премьер-лига (РПЛ) вернулась после зимней паузы. С пятницы по воскресенье, с 27 февраля по 1 марта, прошли матчи 19-го тура. Один матч перенесен на 2 марта: «Сочи» и «Спартак» так и не смогли начать встречу из-за угрозы беспилотников.

Хуже всех к рестарту подготовились судьи

С первого же матча выяснилось, что хуже всех к рестарту сезона подготовились арбитры. Судейские скандалы захлестнули лигу, практически в каждой игре случились спорные (как минимум) решения арбитров, повлиявшие на результат.

Началось прямо с первого матча «Зенит» — «Балтика». Кевин Андраде пробил головой в угол ворот Дениса Адамова, но после вмешательства ВАР гол был отменен. Судьи определили микроскопический офсайд у форварда балтийцев Брайана Хиля и решили, что он создавал помеху вратарю.

Два спорных судейских решения были в матче «Краснодар» — «Ростов». Оба в пользу гостей — отмененный гол «быков» и спорный пенальти в их ворота. До полномасштабного скандала не дошло, потому что «Краснодар» все равно довел матч по победы.

Среди других скандальных решений — пенальти в ворота «Локомотива» и отмененный гол Артема Дзюбы. Комментатор Константин Генич назвал 11-метровый в Черкизово «самым позорным пенальти, который я видел в РПЛ. В том эпизоде правила скорее нарушал игрок «Пари НН». В случае с Дзюбой арбитры как-то очень странно прочертили офсайдные линии.

«Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 ВАР‑вмешательств –—это мы побили какой‑то рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое. По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло в семи играх, — шок и безобразие», — прокомментировал ситуацию известный в прошлом арбитр Сергей Лапочкин.

Тройка лидеров одержала синхронные победы

Фото: [ ФК «Зенит» ]

В первой тройке турнирной таблицы сохранился статус-кво — «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» одержали победы с минимальным счетом.

«Краснодар», пожалуй, выглядел наиболее убедительно и имел серьезное преимущество в матче с «Ростовом» (2:1). Эдуард Сперцян и Алексей Миронов обменялись голами с пенальти, а победу «быкам» принес точный удар Никиты Кривцова. «Ростов» заканчивал вдевятером после удалений Дмитрия Чистякова и Ильи Вахании.

«Зенит» воспрянул после того, как судьи отменили гол защитника «Балтики» Андраде. Для балтийца это оказалось не единственным несчастьем в матче: вингер «Зенита» Луис Энрике пробил по воротам, и рикошет от Андраде обманул голкипера.

«Локомотив» в матче с «Пари НН» быстро повел после гола Дмитрия Воробьева, но на перерыв ушел в меньшинства из-за второй желтой Александру Руденко. Во втором тайме «Локо» пропустил после нелепого пенальти (забил Оланкуле Олусегун), но нашел в себе силы вновь выйти вперед (Лукас Фассон).

Таким образом, «Краснодар» продолжает лидировать с 43 очками, 42 балла у «Зенита», 41 — у «Локомотива».

Тренерские дуэли

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

В матче «Ахмат» — ЦСКА сошлись команды, которые были наиболее активны в зимнее трансферное окно. Результат можно считать первой сенсацией календарного года. Команда Станислава Черчесова забила на четвертой минуте (Максим Самородов) и удержала победный счет. Фабио Челестини прокомментировал поражение словами: «Мы не были готовы к войне».

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» (2:1). В этом матче сошлись тренеры, возглавившие команды зимой, — Вадим Евсеев и Франк Артига. «Динамо» выиграло благодаря двум пенальти в начале и концовке матча (Гамид Агаларов и Хазем Мастури). Между ними уместился гол Дардана Шабанхаджая.

«Динамо» бежит

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Московское «Динамо» легко разобралось с «Крыльями Советов», которые прямо сейчас выглядят чуть ли не слабейшей командой РПЛ. Еще в первом тайме Константин Тюкавин, Муми Нгамале и Антон Миранчук довели счет до крупного, после перерыва Ярослав Гладышев установил окончательный результат.

«Оренбург» со счетом 2:0 обыграл «Акрон». Максим Савельев вывел уральцев вперед, Дзюба сравнял, но гол отменили. А во втором тайме Эмирджан Гюрлюк добил тольяттинцев пенальти, назначение которого также вызвало немалые споры.