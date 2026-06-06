«Давайте не будем забегать вперед»: Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно двух событий: публикации открытого письма Владимира Зеленского на имя президента России и последовавшей реакции на это обращение со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в четверг, 4 июня, украинский президент разместил на официальном сайте послание, в котором предложил Владимиру Путину организовать встречу на территории третьего государства с целью прекратить боевые действия.

По данным издания, российский президент, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прокомментировал это предложение и заявил, что на данный момент не усматривает необходимости в личной встрече с Зеленским.

В свою очередь Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что сейчас важно сохранять спокойствие и не делать преждевременных заключений, особенно с учетом того, что реакция зарубежных партнеров, включая Трампа, также находится в процессе осмысления.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной республики Пушилин посоветовал Зеленскому разобраться с вакханалией на Украине.