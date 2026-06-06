Прямое попадание дрона: лидер запрещенной в РФ партии «Свобода» ранен на фронте

Олег Тягнибок*, возглавляющий украинское националистическое объединение «Свобода»** (организация запрещена на территории Российской Федерации и внесена в реестр экстремистских), пострадал в зоне боевых действий. Информацию о ранении политика в своем телеграм-канале обнародовал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщило РИА Новости.

«Олега Тягнибока ранили на фронте», — РИА Новости цитирует сообщение, опубликованное в телеграм-канале Марцинкива.

Как уточнил градоначальник, транспортное средство, внутри которого находился лидер «Свободы» (организация запрещена в РФ), было атаковано беспилотным аппаратом. Каких-либо официальных данных о степени тяжести полученных травм не приводится. Также не называется точное место, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал обязательное условие для урегулирования на Украине.

*Олег Тягнибок — глава запрещенной в России экстремистской организации.

** В России деятельность партии ВО «Свобода» запрещена, а сама организация признана экстремистской.