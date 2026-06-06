Беспрецедентная атака Санкт-Петербурга 6 июня: поступила информация о ранении жителей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе пострадали три человека, сообщило РИА Новости.

По словам главы региона, состояние раненых медики оценивают как легкое. На данный момент все трое уже выписаны из лечебных учреждений и отправлены домой на амбулаторное лечение. Беглов не уточнил характер полученных травм, однако подчеркнул, что угрозы для жизни пострадавших не было.

«Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», — сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе «Макс» в 10:20 проинформировал об отбое воздушной опасности в регионе. В ходе отражения массированной атаки со стороны противника, которую Дрозденко назвал беспрецедентной, средствами противовоздушной обороны над территорией региона было уничтожено 144 беспилотных летательных аппарата. По информации главы региона, серьезных разрушений в результате инцидента не зафиксировано. Вместе с тем отмечается падение обломков сбитых дронов в нескольких районах Ленинградской области.

«В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием», — проинформировал губернатор Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня 376 дронов сбиты над 15 российскими регионами и Абхазией.