Верующие отметят двойной церковный праздник 6 июня

6 июня в православном календаре отмечается сразу несколько значимых событий, объединенных в один день памяти и молитвы. Верующие вспоминают блаженную Ксению Петербургскую, а также отмечают Отдание праздника Пятидесятницы, пишет Monavista .

Церковные памятные даты

В этот день в храмах также совершается память преподобного Симеона Столпника. Праздник считается завершением богослужебного периода, связанного с Троицей, после чего начинается новый этап церковного года.

Народные традиции и приметы

В народной традиции 6 июня называют Шиповниковым днем — к этому времени обычно начинается цветение шиповника. Считается, что в этот период важно избегать конфликтов, тяжелой работы, новых начинаний, а также не давать и не брать деньги в долг.

Также в народных верованиях существует обычай, связанный с кошельком: его на некоторое время кладут на подоконник, чтобы привлечь финансовое благополучие.

Рекомендации верующим

Священнослужители рекомендуют в этот день посетить храм и обратиться с молитвой к блаженной Ксении Петербургской, которой традиционно молятся о семейном благополучии и детях.

Верующим также советуют проявлять милосердие и помогать нуждающимся.

Завершение праздничного периода

6 июня завершается пение праздничных песнопений, связанных с Троицей. Уже на следующий день начинается период «Всех святых», после которого в церковном календаре следует Петров пост.