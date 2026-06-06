Природа спасена отходами: как в Нигерии выращивают редкий гриб

Ученые в Нигерии представили новый способ выращивания редкого съедобного гриба Lentinus squarrosulus в контролируемых условиях с использованием сельскохозяйственных отходов. Результаты работы были представлены на конференции ASM Microbe 2026, пишет runews24.

Исчезающий гриб и проблема сохранения

Lentinus squarrosulus — съедобный гриб, который в естественной среде встречается в Восточной Нигерии на разлагающихся древесных стволах. Он ценится за питательные и потенциально лечебные свойства, однако его популяция сокращается из-за вырубки лесов и выжигания растительности.

Дополнительную проблему создает то, что гриб собирают в дикой природе, что повышает риск ошибочной идентификации и возможных отравлений.

Выращивание на отходах древесины

В ходе исследования специалисты собрали образцы гриба и разработали метод его культивирования в лабораторных условиях. В качестве субстрата использовались опилки различных пород древесины.

Наиболее эффективные результаты показал субстрат из Treculia africana, на котором гриб развивался быстрее и стабильнее по сравнению с другими вариантами.

Потенциал технологии

Окультуренные грибы продемонстрировали более высокие показатели питательной ценности по сравнению с дикорастущими аналогами.

По мнению исследователей, использование сельскохозяйственных отходов для выращивания грибов может не только снизить нагрузку на природные экосистемы, но и создать новые экономические возможности для фермеров, одновременно способствуя сохранению редких видов.