Природа спасена отходами: как в Нигерии выращивают редкий гриб
ASM Microbe: в Нигерии нашли способ выращивать редкий съедобный гриб на отходах
Ученые в Нигерии представили новый способ выращивания редкого съедобного гриба Lentinus squarrosulus в контролируемых условиях с использованием сельскохозяйственных отходов. Результаты работы были представлены на конференции ASM Microbe 2026, пишет runews24.
Исчезающий гриб и проблема сохранения
Lentinus squarrosulus — съедобный гриб, который в естественной среде встречается в Восточной Нигерии на разлагающихся древесных стволах. Он ценится за питательные и потенциально лечебные свойства, однако его популяция сокращается из-за вырубки лесов и выжигания растительности.
Дополнительную проблему создает то, что гриб собирают в дикой природе, что повышает риск ошибочной идентификации и возможных отравлений.
Выращивание на отходах древесины
В ходе исследования специалисты собрали образцы гриба и разработали метод его культивирования в лабораторных условиях. В качестве субстрата использовались опилки различных пород древесины.
Наиболее эффективные результаты показал субстрат из Treculia africana, на котором гриб развивался быстрее и стабильнее по сравнению с другими вариантами.
Потенциал технологии
Окультуренные грибы продемонстрировали более высокие показатели питательной ценности по сравнению с дикорастущими аналогами.
По мнению исследователей, использование сельскохозяйственных отходов для выращивания грибов может не только снизить нагрузку на природные экосистемы, но и создать новые экономические возможности для фермеров, одновременно способствуя сохранению редких видов.