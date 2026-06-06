«Макс» могут вернуть в App Store: Минцифры ведет переговоры с Apple

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в беседе с представителями прессы сообщил, что его ведомство проводит переговоры с американской корпорацией Apple, сообщил ТАСС.

Основной вопрос, который обсуждают стороны, касается возможности повторного размещения российского мессенджера «Макс» в магазине приложений App Store. Приложение было удалено из этого маркета в начале июня 2026 года.

«Ведем переговоры», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Мессенджер «Макс» стал недоступен для загрузки в магазине приложений App Store, который предназначен для устройств компании Apple. Об этом информационному агентству ТАСС в среду, 3 июня, официально сообщили в пресс-службе самой платформы.

«"Макс" подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore», - сказали ТАСС там.

По информации издания, представители платформы поспешили успокоить пользователей: те, кто уже успел установить мессенджер «Макс» на свои смартфоны, могут не беспокоиться — приложение будет функционировать в привычном режиме, никаких сбоев не ожидается.

Что касается новых установок, то разработчики предусмотрели несколько альтернативных каналов. Скачать «Макс» можно с официального интернет-сайта проекта. Кроме того, приложение доступно в других магазинах цифровых приложений. В их числе — российский маркет RuStore, а также международные площадки Google Play для устройств на Android, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store.

Ранее сообщалось, что специалисты по кибербезопасности выявили новую тактику сетевых аферистов, направленную на обладателей гаджетов Apple.