Волевые победы «Баварии», «Барселоны» и «Атлетико», «Ливерпуль» выиграл без Салаха: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА во вторник, 9 декабря, были сыграны девять матчей шестого тура первого этапа.

«Баварию» выручил 17-летний Карл

«Бавария» неожиданно проигрывала «Спортингу», который уверенно оборонялся и остро контратаковал: на 54-й минуте португальцы повели после автогола Йозуа Киммиха.

После этого мюнхенцы завелись по-настоящему, и почти сразу Серж Гнабри и Леннарт Карл вывели «Баварию» вперед. В концовке Джонатан Та добил гостей — 3:1.

17-летний Карл стал автором победного мяча и самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, отличившимся в трех матчах подряд. Ранее юниор забил «Арсеналу» и «Брюгге» — во всех матчах, когда он выходил в стартовом составе.

Бомбардиром «Барселоны» стал защитник

Фото: [ Жюль Кунде/УЕФА ]

После первого тайма «Барселона», вернувшая Лигу чемпионов на еще не до конца отреставрированный «Камп Ноу», горела «Айнтрахту». В контратаку убежал Ансгар Кнауфф и реализовал свой момент.

В составе каталонцев нашелся неожиданный бомбардир — защитник Жюль Кунде, дважды забивший в течение трех минут. В первый раз ему ассистировал Маркус Рэшфорд, во второй — Ламин Ямаль. Этих голов оказалось достаточно для победы — 2:1.

«С одной стороны, я очень рад тому, как мы отыгрываемся. Это многое говорит о нашем отношении к делу и менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первый гол! Что имеем, то имеем», — прокомментировал главный тренер «Барсы» Ханси Флик то обстоятельство, что его команде регулярно приходится камбэчить.

Волевые победы «Атлетико» и «Марселя»

Фото: [ УЕФА ]

«Атлетико» впервые победил на выезде, обыграв ПСВ — 3:2. При этом мадридцам пришлось отыгрываться после быстрого гола бывшего спартаковца Гуса Тила. Незадолго до перерыва «Атлетико» сравнял, когда Алесандер Серлот вывел на пустые ворота Хулиана Альвареса. В начале второго тайма Давид Ганцко сыграл на добивании, а Серлот забил головой. В концовке Рикардо Пепи сократил счет до минимума, но «матрасники» выстояли.

По похожему сценарию развивался матч бельгийского «Юниона» и «Марселя». Хозяева быстро повели после гола Анана Халайли, затем трижды подряд забил «Марсель» (Игор Пайшао и дважды Мейсон Гринвуд). На 71-й минуте Халайли оформил дубль и оставил своей команде достаточно времени для отыгрыша. «Юнион» насел и забил, и даже дважды, но оба гола отменили из-за офсайдов.

«Ливерпуль» добыл тяжелую победу в Милане

Фото: [ УЕФА ]

«Ливерпуль» прилетел на матч с «Интером» без Мохамеда Салаха, которого не включили в состав после громкого интервью египтянина, в котором тот раскритиковал тренера Арне Слота. Оставшийся дома Салах опубликовал многозначительное фото: он одиноко сидит в огромном тренажерном зале.

Единственный в матче гол «Ливерпуль» забил с пенальти — достаточно спорного. ВАР вмешался после падения Флориана Виртца в штрафной на 88-й минуте. Алессандро Бастони легонько придерживал немца, а тот, почувствовав контакт, упал. Доминик Собослаи 11-метровый реализовал.

В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» дела идут получше, чем в АПЛ: команда одержала четвертую победу и поднялась в первую восьмерку, которая начнет плей-офф с 1/8 финала.

Другие матчи

Фото: [ УЕФА ]

Единственную крупную победу в игровом дне одержал «Тоттенхэм», обыгравший «Славию» со счетом 3:0. В первом тайме Давид Зима неудачно пробил головой в свои ворота, а после перерыва лондонцы реализовали два пенальти.

«Аталанта» стала еще одной командой, одержавшей волевую победу — 2:1 с «Челси». В первом тайме Жоао Педро замкнул прострел Риса Джеймса, и лондонцы повели. Героем матча стал бельгиец Шарль де Кетеларе. В начале второго тайма с его навеса забил Джанлука Скамакка, а в концовке матча де Кетеларе принес победу «Аталанте» голом после индивидуального прохода.

«Кайрат» так пока и не может одержать первую победу в турнире. Казахский клуб достойно играл с «Олимпиакосом», но во втором тайме пропустил единственный гол от Желсона Мартинша.

С минимальным счетом завершился и матч «Монако» — «Галатасарай». Единственный гол хозяев забил Фоларин Балогун, переправивший мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового. Полузащитник «Монако» Александр Головин поучаствовал в победе, проведя на поле 82 минуты.