Воплощенная мечта министра Дегтярева: сборная первой части РПЛ из одних россиян

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу до 28 февраля. В первой части чемпионата было сыграно 18 матчей. Лидирует в турнире действующий чемпион страны «Краснодар», следом идут «Зенит» и «Локомотив».

Портал «Подмосковье сегодня» составил символическую сборную первой части РПЛ, включив в нее только российских футболистов. Всю осень шло обсуждение нового лимита на легионеров, на котором директивно настаивает министр спорта РФ Михаил Дегтярев — подыграем главе ведомства в этом начинании.

Вратарь — Максим Бориско («Балтика»)

Фото: [ ФК «Балтика» ]

«Балтика» стала главным открытием чемпионата. После 18 туров калининградцы продолжают идти в лидирующей группе и лидируют по пропущенным мячам — всего семь.

25-летний Максим Бориско уже заслужил вызов в национальную команду. В РПЛ он лидирует по сухим матчам, а также по предотвращенным голам по xG (6,05).

Защитник — Мингиян Бевеев («Балтика»)

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Одноклубник Бориско не просто вызывался в сборную России, но уже и дебютировал за нее. 30-летний футболист играл в низших дивизионах, провел пару сезонов за «Урал», но по-настоящему раскрылся в «Балтике». Бевеева отличает исключительно агрессивная игра в защите (входит в тройку лучших по отборам в РПЛ) и умение далеко и точно бросать ауты.

Бевеев стал злым гением для «Спартака». В матче первого круга (3:0) на нем уже в дебюте игры заработал красную карточку Антон Заболотный, а во втором круге с фирменного аута Бевеева пришел единственный гол калининградцев.

Защитник — Игорь Дмитриев («Спартак»)

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Если и есть в турбулентном «Спартаке» светлое пятно, так это 21-летний Игорь Дмитриев, которого Деян Станкович из атакующего игрока переквалифицировал в левого защитника.

Поначалу Дмитриева использовали в качестве игрока замены, но через несколько игр он по праву стал игроком основы. Футболист быстро осваивает оборонительные функции и очень хорош при подключениях в атаку. Все, кроме одного, голы «Спартака» в чемпионате забили легионеры, и этот единственный — на счету Дмитриева. Также в его активе пять ассистов.

Защитник — Игорь Дивеев (ЦСКА)

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Почти во всех топ-клубах в центре обороны играют легионеры. Исключением является ЦСКА, где рядом с 26-летним Игорем Дивеевым матереет 21-летний Матвей Лукин. Дивеев в ЦСКА без малого семь лет, без него сложно представить защиту и армейского клуба, и национальной сборной. В нынешнем сезоне РПЛ у Дивеева 16 матчей с двумя голами.

Защитник — Сергей Варатынов («Балтика»)

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Легко можно представить, что в скором времени рядом с Дивеевым в сборной будет играть 22-летний центрдеф «Балтики». Воспитанник «Локомотива» Варатынов исключительно силен в единоборствах. Кроме того, он является одним из лидеров РПЛ по пробегу (четвертое место), что совершенно нехарактерно для игроков его амплуа — традиционно наибольший беговой объем у центральных полузащитников (лидирует в РПЛ Матвей Кисляк).

Полузащитник — Александр Черников («Краснодар»)

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

В составе чемпионов страны погоду, как кажется, делают иностранцы. Но 25-летний брутальный опорник — настоящий символ команды. Черников и раньше выжигал середину поля подкатами — сейчас он стал играть более сдержанно и расчетливо. Четыре желтые карточки — совсем немного для Черникова. Кроме того, в его активе гол и результативная передача.

Полузащитник — Матвей Кисляк (ЦСКА)

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Стоимость 20-летнего хавбека ЦСКА на портале Transfermarkt c начала сезона выросла ровно в два раза и достигла уже €16 млн, что явно не предел. За такую цену ЦСКА даже задумываться не будет о продаже одного из самых перспективных футболистов России.

Кисляк вездесущ, почти не ошибается и, кажется, совсем не устает. В РПЛ на его счету четыре гола и пять передач.

Полузащитник — Алексей Батраков («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Одногодок Кисляка проводит второй топовый сезон в РПЛ. Батраков возглавляет список бомбардиров лиги с 11 голами, также в его активе шесть передач. Молодой лидер «Локомотива» забивал прямым ударом со штрафного, дальними ударами и даже головой — при росте в 171 см. Портал Transfermarkt догнал стоимость российского таланта до €23 млн.

Нападающий — Кирилл Глебов (ЦСКА)

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Еще один 20-летний игрок в рейтинге. Крайний нападающий ЦСКА стал самым острым игроком команды, что особенно важно с учетом того, что центрфорварды армейцев почти не забивают. Глебов и забивает сам, и создает моменты для партнеров. В его активе пять голов и две передачи. А еще вингер армейцев — самый быстрый футболист РПЛ, развивал скорость 35,21 км/час. Кстати, второй показатель у одноклубника Глебова Данила Кругового, играющего на противоположном фланге, — 35,01 км/час.

Нападающий — Максим Глушенков («Зенит»)

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Строптивый характер, перепады настроения и формы — это все про Максима Глушенкова, но, при всем изобилии бразильских звезд, в атаке петербургского клуба было бы совсем тоскливо без 26-летнего россиянина. Восемь голов и пять ассистов говорят сами за себя. И это при том, что в начале чемпионата Глушенков был в немилости у Сергея Семака — в двух матчах вышел на замену, а еще в двух вообще не появился на поле.

Нападающий — Дмитрий Воробьев («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

28-летний форвард, значительную часть карьеры проведший в клубах из второй половины таблицы РПЛ, вырос до лучшего центрального нападающего России. В 15 матчах РПЛ Воробьев забил восемь мячей и отдал пять передач, к которым нужно добавить большой объем черновой работы. В матче с Ираном (2:1) Воробьев забил и свой первый гол в составе национальной команды.