Вратарь-дебютант, неутомимый Кисляк и Маркиньос с первым голом после 34 ударов: главные герои первого тура РПЛ

Первый тур сезона 2025/2026 в Российской премьер-лиге получился не особенно фееричным, достаточно будничным: ни в одном матче не было забито больше трех мячей, обошлось и без мегасенсаций. Тем не менее, яркие моменты в туре были, были и футболисты, уже на старте чемпионата показавшие отличную игру.

Портал «Подмосковье сегодня» выделяет наиболее отличившихся игроков.

Богдан Овсянников («Оренбург»)

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

В июле 26-летний голкипер Богдан Овсянников, воспитанник волжского футбола (начинал в Нижнем Новгороде, продолжил в Самаре), перешел из «Крыльев Советов» в «Оренбург», который на тот момент готовился играть в Первой лиге.

Но после ситуации с «Торпедо» «Оренбург» остался в РПП, а Овсянникову довелось провести первый матч в высшем дивизионе. Причем сразу же — с ЦСКА. Дебютант экзамен выдержал на отлично. Уже в первом тайме он несколько раз спас свою команду, а во втором помог выдержать штурм армейцев и отстоять нулевую ничью.

Самый эффектный сейв голкипер совершил в ситуации, когда гол, случись он, все равно был бы отменен из-за офсайда. Уже находившийся на земле Овсянников совершил красивейший прыжок и отбил мяч, летевший в ворота. Партнеры и соперники оценили реакцию и самоотверженность вратаря.

Матвей Кисляк (ЦСКА)

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Еще один герой из матча, не принесшего голов. 19-летний Матвей Кисляк продолжает показывать феноменально взрослый и умный футбол. В игре с «Оренбургом» он, казалось, был повсюду: тащил мяч вперед, делал обостряющие передачи, выполнял стандарты и практически идеально отыграл на подстраховке сзади.

По данным канала «РУСТАТ», Кисляк проделал наибольший объем беговой работы среди игроков всех команд в первом туре. Матвей отбегал более 13 км и опередил по этому показателю динамовцев Данила Глебова и Даниила Фомина — у них 12,7 км.

Маркиньос («Спартак»)

Фото: [ РПЛ ]

«Спартак» имел подавляющее преимущество (особенно в первом тайме) в матче с махачкалинским «Динамо», но легитимно забить сумел лишь однажды. Наконец-то свой первый гол в РПЛ забил один из лидеров команды Маркиньос — болельщики «Спартака» признали его лучшим игроком сезона.

В минувшем сезоне бразилец стал лучшим ассистентом «Спартака» с 10 голевыми передачами, дважды забил в Кубке России, но в чемпионате мяч в ворота не шел, хотя моменты были. Маркиньосу, чтобы забить первый гол в РПЛ, потребовалось 34 удара, 13 из которых пришлись в створ. За это время его xG составил 3,21.

Удивительно, что Маркиньос, рост которого 165 см, забил головой.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» одержал достаточно легкую победу над «Пари НН» (3:0). Капитан «быков» стал одним из двух игроков в туре, набравшим более одного очка за результативные действия — на его счету 1+1. Такой же показатель у новичка «Локомотива» Александра Руденко.

Пока остается открытым вопрос, останется ли футболист сборной Армении в РПЛ. По данным армянских спортивных СМИ, переход Сперцяна в испанскую «Жирону» уже практически согласован.

Вадим Раков («Крылья Советов»)

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Локомотив» отдал 20-летнего нападающего в аренду «Крыльям Советов», и Раков сразу же начал проявлять себя в новом клубе. На предсезонке он забивал «Спартаку», а теперь отличился и в первом официальном матче за новую команду, добыв «Крыльям» ничью в самарском дерби с «Акроном» (1:1).

Причем Раков стал автором, пожалуй, самого красивого гола в туре. Получив мяч из глубины поля, он протащил его в противоборстве с защитниками и жахнул из-за штрафной в девятку.