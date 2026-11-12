Более четырех тысяч американцев подали иски к производителям «Оземпика» из-за тяжелых побочных эффектов

В США продолжается масштабное судебное разбирательство против производителей популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса, включая «Оземпик», «Вегови» и «Мунджаро». Пациенты утверждают, что после приема лекарств столкнулись с серьезными осложнениями, о которых их недостаточно предупредили. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику судебной коллегии США по межрайонным судебным разбирательствам, по состоянию на 2 ноября 2026 года в федеральном суде Восточного округа Пенсильвании находились 4082 активных иска. Всего с февраля 2024 года в рамках объединенного производства MDL-3094 зарегистрирован 4191 иск. Ответчиками выступают датская фармацевтическая компания Novo Nordisk и американская Eli Lilly.

Среди осложнений, на которые жалуются истцы, называются гастропарез, известный как «паралич желудка», острая кишечная непроходимость и образование тромбов. Пациенты связывают развитие этих состояний с использованием лекарств и считают, что производители недостаточно подробно информировали потребителей о возможных последствиях лечения. Разбирательство ведется под председательством федерального судьи Карен Марстон. При этом перечисленные осложнения пока являются предметом судебных претензий: сам факт подачи исков не доказывает, что во всех случаях именно препараты стали причиной заболеваний или что фармацевтические компании нарушили требования безопасности.

«Оземпик» первоначально разработали для лечения сахарного диабета второго типа. Его действующее вещество семаглутид относится к группе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Такие препараты помогают регулировать уровень сахара в крови, снижают аппетит и замедляют опорожнение желудка, благодаря чему человек дольше ощущает сытость. Впоследствии лекарства этого класса получили широкую популярность как средства для снижения массы тела. Novo Nordisk также выпускает «Вегови» и «Ребелсас», а Eli Lilly производит «Мунджаро» и «Зепбаунд». Все эти препараты требуют медицинского контроля, поскольку имеют противопоказания и потенциальные побочные эффекты. Специалисты рекомендуют не использовать подобные лекарства самостоятельно, а при появлении выраженной боли в животе, продолжительной рвоты или других тревожных симптомов обращаться за медицинской помощью.