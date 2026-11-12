Бойцы UFC устроили кровавую разборку в отеле в Абу-Даби

Усман Нурмагомедов и Двалишвили устроили кровавую разборку в отеле в Абу-Даби

Культура и спорт

Фото: [скриншот с видео в соцсетях Мераба Двалишвили]

Бойцы ММА устроили кровавую массовую драку в отеле «Хилтон» в Абу-Даби. Главными участниками инцидента стали Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов. Первым о драке в соцсетях рассказал грузинский боец, затем появилось видео и комментарии из других источников.

Двалишвили давал интервью в отеле перед поединком на турнире RAF против Марлона Мораеса. В холле к нему подошел Нурмагомедов и дал пощечину. Завязалась массовая драка. На стороне Двалишвили дрался грузинский борец-вольник Саба Лазишвили — он стал главной звездой разборки, отважно защищая друга и не будучи при этом профессиональным бойцом. «Команда» Нурмагомедова состояла из четырех человек.

Все участники драки оказались в полицейском участке. В бойцовском мире многие осудили дагестанцев, бывших в численном большинстве, но чемпион UFC Ислам Махачев напомнил о недостойном поведении Двалишвили ранее.

Вражда между Двалишвили и Нурмагомедовыми имеет давнюю историю. Грузинский боец победи решением судей Умара Нурмагомедова, а затем оскорбительно высказывался о сопернике. В июле перед турниром RAF Грузии Двалишвили ударил борца Ахмеда Гаджимагомедова, который возмутился его высказываниями об Умаре.

Мераб Двалишвили утратил титул чемпиона UFC в поединке с Петром Яном, а в октябре вновь проиграл россиянину. Усман Нурмагомедов в UFC не выступал, но ожидалось, что в Абу-Даби он подпишет контракт с промоушеном.  

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