Гастроэнтеролог предупредил об опасности крепкого чая натощак

Гастроэнтеролог Черемных предупредил об опасности крепкого чая натощак

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

Употребление крепкого чая натощак может вызывать тошноту, изжогу, учащенное сердцебиение и неприятные ощущения в желудке. Однако здоровому человеку необязательно отказываться от привычки начинать утро с чашки любимого напитка. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Алексей Чермных. По словам специалиста, распространенное утверждение о необходимости выдерживать 60–90 минут после пробуждения перед употреблением чая не имеет убедительного научного подтверждения. Если напиток не вызывает дискомфорта, его можно пить сразу после подъема, не дожидаясь завтрака.

При этом врач советует учитывать крепость заварки и индивидуальную чувствительность к кофеину. Он содержится не только в черном, но и в зеленом, белом чае и улуне. Большая порция крепкого напитка способна спровоцировать дрожь, тревожность, сердцебиение и повышение артериального давления у чувствительных людей. Особую осторожность следует соблюдать при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрите с выраженными симптомами и склонности к утренней тошноте. В таких случаях лучше сначала поесть, а чай заваривать слабее. Отдельная рекомендация касается людей с железодефицитной анемией или низким уровнем ферритина. Содержащиеся в чае полифенолы способны ухудшать усвоение негемового железа, поэтому запивать напитком пищу и препараты железа нежелательно. Чермных рекомендует выдерживать интервал не менее часа до или после еды, а время приема лекарств согласовывать с врачом.

Гастроэнтеролог также опроверг распространенное мнение, что чай обязательно вызывает обезвоживание. При умеренном употреблении напиток учитывается в общем количестве жидкости, поступающей в организм. Стакан воды после пробуждения может быть полезной привычкой, но обязательной необходимости пить его перед чаем нет. Гораздо важнее, по словам специалиста, контролировать время последней чашки в течение дня. Кофеин способен сохранять стимулирующее действие несколько часов и ухудшать качество ночного отдыха, даже если человек не замечает выраженной бодрости. Поэтому людям с бессонницей или поверхностным сном врач советует отказаться от крепкого черного и зеленого чая за шесть-восемь часов до отхода ко сну.

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