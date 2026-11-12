Китаец купил двухкомнатную квартиру за 135 рублей на распродаже: ее реальная стоимость в тысячи раз выше

Житель Китая стал владельцем двухкомнатной квартиры площадью 68 квадратных метров, заплатив за недвижимость всего 11 юаней, или около $1,7. Необычная сделка состоялась во время рекламного онлайн-аукциона, организованного торговой площадкой. Как сообщают «Известия» со ссылкой на New York Post , победителем оказался покупатель из восточной части страны, региона Цзянсу — Чжэцзян. Квартира находится на седьмом этаже жилого дома в провинции Хэйлунцзян. Ее рыночная стоимость, по оценкам местных сервисов, составляет около 40 тысяч юаней, что почти в 3,6 тысячи раз превышает итоговую цену покупки.

Торги начались с символической ставки в один юань и привлекли огромное внимание пользователей. За возможность приобрести жилье боролись 1677 участников, которые в общей сложности сделали 1001 ставку. При этом организаторы заранее установили максимальную цену в 11 юаней. Победителем становился тот, кто первым предложит эту сумму. Именно такую стратегию использовал будущий владелец квартиры, опередив остальных претендентов. Разницу между рыночной стоимостью недвижимости и фактически уплаченными деньгами компенсирует сама торговая площадка. Таким образом, продавец не должен понести убытки из-за необычно низкой цены, а покупатель получает жилье практически бесплатно.

Однако полностью избежать дополнительных расходов новому собственнику не удастся. За оформление недвижимости ему предстоит заплатить около $300 налогов, что значительно превышает стоимость самой квартиры на аукционе. Тем не менее общая сумма затрат остается несопоставимой с рыночной ценой жилья. Интересно, что счастливчик не собирается переезжать в приобретенную недвижимость на постоянное место жительства. По информации СМИ, он планирует использовать квартиру для зимнего отдыха. Подобная покупка стала возможной исключительно благодаря рекламной акции, поэтому рассчитывать на приобретение недвижимости в Китае по аналогичной цене на обычном рынке не приходится.