Путин проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером после трехсторонней встречи в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин 12 ноября планирует встретиться со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые ранее участвовали в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных контактах в первой половине дня. «Да, можно ожидать», — заявил представитель Кремля. Предстоящая встреча станет продолжением дипломатических консультаций между Москвой и Вашингтоном после обсуждений с участием представителей Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Уиткофф и Кушнер представляли американскую сторону на переговорах в Абу-Даби. По словам Кушнера, после посещения Москвы делегация США намерена отправиться в Киев для дальнейших консультаций. Для Уиткоффа предстоящая поездка станет уже десятой в Россию за последние пару лет. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом именно он первоначально выступал главным американским переговорщиком по вопросам украинского конфликта. Кушнер, в свою очередь, посетит Россию в рамках этой дипломатической работы во второй раз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее объяснил, в каком порядке Москва намерена оценивать результаты переговоров. Сначала Владимир Путин получит доклад российской делегации, участвовавшей во встрече в Абу-Даби, затем выслушает позицию американских представителей. После этого президент определит дальнейшие действия российской стороны в процессе урегулирования. При этом, как подчеркнул глава МИД, позиция Москвы будет исходить из заявленных целей специальной военной операции. Конкретная повестка встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером, а также возможные договоренности по ее итогам пока не раскрываются.