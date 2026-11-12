Лишний вес может ударить по мозгу: как ожирение влияет на сосуды

Ожирение способно негативно влиять не только на обмен веществ и работу сердца, но и на кровоснабжение головного мозга. Об этом в беседе с ТАСС предупредил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По словам специалиста, избыточная масса тела повышает риск эндокринных нарушений, прежде всего сахарного диабета, который может приводить к повреждению кровеносных сосудов. В результате ухудшается поступление крови к различным органам, включая головной мозг.

«Как правило, когда мы говорим об ожирении, об избыточном весе, это уже болезнь. Прежде всего она влияет на эндокринную систему. То есть развивается диабет», — пояснил Онищенко. Академик подчеркнул, что сахарный диабет представляет собой системное заболевание, способное поражать сосудистую сеть организма. При длительном нарушении обмена веществ сосуды могут терять способность нормально обеспечивать ткани кровью. Это создает предпосылки для ухудшения мозгового кровообращения. При этом развитие диабета не является неизбежным последствием ожирения: речь идет о повышенном риске заболевания и связанных с ним осложнений.

Ранее Геннадий Онищенко обращал внимание на распространение ожирения в России. По его словам, страна входит в десятку государств по темпам прироста этого заболевания. Проблема заключается в том, что последствия избыточного веса не ограничиваются изменением внешности или снижением физической выносливости. Ожирение связано с повышенной вероятностью развития диабета второго типа, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти состояния, в свою очередь, могут увеличивать риск нарушений мозгового кровообращения. Для снижения рисков врачи рекомендуют следить за массой тела, поддерживать регулярную физическую активность, придерживаться сбалансированного питания и контролировать показатели сахара в крови и артериального давления.