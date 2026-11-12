Мирра Андреева уничтожает соперниц на Итоговом: вторая баранка подряд

На Итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе третья ракетка мира Мирра Андреева разгромила вторую — Арину Соболенко. Россиянка обеспечила себе досрочный выход в полуфинал.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:0 и продлился всего 62 минуты. Так быстро экс-первая ракетка мира Соболенко не проигрывала никому с 2018 года после поражения от Маркеты Вондроушовой — все в том же Индиан-Уэллсе, но не в Итоговом турнире, а на весеннем тысячнике.

Андреева оформила уже 15-ю баранку в сезоне и завершит его уверенным лидером по этому показателю. В первом туре Итогового турнира она точно с таким же счетом обыграла украинку Свитолину.

В другом матче этой группы Свитолина взяла верх над чешкой Каролиной Муховой — 3:6, 6:2, 6:2. За вторую путевку в полуфинал от группы украинка побьется с Соболенко, а матч Андреевой и Муховой уже не будет иметь никакого турнирного значения.