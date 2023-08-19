Всегда желанные гости: специалисты туротрасли придумали, как заманить китайцев в Сергиев Посад

Важное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали компании Сергиева Посада и китайского города Вэйхай. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. В планах у городов не только развитие туристической сферы, но и укрепление экономических связей. Какие подмосковные товары и достопримечательности придутся по вкусу китайскому туристу, выяснял наш корреспондент.

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ

В допандемийный 2019-й год количество китайских туристов в России достигло полутора миллионов. При этом более 300 тыс. посетили жемчужину Подмосковья – Троице-Сергиеву лавру. Сегодня, когда коронавирус взят под контроль, наши страны наращивают былые объемы сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, безвизовый режим для групповых туристических поездок между Россией и Китаем возобновил работу с августа. Тем временем на этой неделе рамочное партнерское соглашение подписали компания «Шаньдун Цюань Кай Интернэшнл Трэвел Сервис» и сергиевопосадская туристическая компания «Семь чудес Света».

«Туристов из Китая Подмосковье принимает уже много лет, а в Троице-Сергиевой лавре они всегда были желанными гостями. Эта культурная жемчужина хорошо интегрирована в маршруты для туристов из Китайской Народной Республики», – рассказала директор туристической компании «Семь чудес Света» Светлана Харитонова.

Так, например, в Сергиевом Посаде уже установлены информационные таблички и указатели на китайском языке, меню во многих ресторанах также переведено на китайский. Как правило, туристы из КНР приезжали организованными группами, с собственными гидами и сопровождающими.

«Пандемия внесла свои коррективы в сотрудничество между странами: после нее турпоток сильно упал. Главная задача сейчас – наладить партнерство между нашими странами», – отметила Харитонова.

Фото: [ из архива Анастасии Купянской ]

МОНАСТЫРСКИЕ ПРЯНИКИ

В планах у Сергиева Посада и Вэйхая – обмен не только туристами, но и товарами. В Минсельхозпроде отмечают огромный потенциал для экспортных поставок подмосковных товаров от местных производителей.

Анастасия Купянская из Пушкино вот уже несколько лет трудится в Китае преподавателем английского языка. Все это время она фиксирует огромный интерес у жителей Поднебесной к нашим продуктам.

«Как правило, китайцы ве­зут из России колбасу, конфеты и шоколад. Также популярны крепкие спиртные напитки в подарок. Вполне вероятно, что оценят они и монастырские пряники из Сергиева Посада», – рассказала она.

Что касается сувениров, по прогнозам Купянской, особой популярностью у туристов из Поднебесной будет пользоваться знаменитая сергиевопосадская матрешка.

«Этим летом я побывала в путешествии по Маньчжурии и внутренней Монголии. Когда ехала туда, ожидала увидеть что-то местное, колоритное, однако поездка полностью базировалась на российской культуре! В своем внутреннем регионе они выстроили целый город с огромными матрешками и русскими куполами. Так что наш сувенир точно будет востребован!» – уверена девушка.