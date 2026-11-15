Предсезонный биатлон: Норвежцы заняли весь пьедестал в мужском спринте в Ейлу

Предсезонный биатлон: Норвежцы заняли весь пьедестал в мужском спринте в Ейлу

Общество

На предсезонных стартах в норвежском Ейлу сборная Норвегии подтвердила статус фаворита мирового биатлона. В женском спринте победу одержала Гуро Иттерхюс, прошедшая оба огневых рубежа без единого промаха и преодолевшая дистанцию за 21 минуту 27,2 секунды. Второй результат показала опытная итальянка Лиза Виттоцци (+9,6 секунды при чистой стрельбе), а замкнула тройку призеров представительница Польши Камила Жук (+11,9 секунды, 0 промахов). В шаге от подиума остановились еще две норвежские спортсменки — Марен Киркеэйде и Юлие Квельване.

Результаты мужского спринта и выступление лидеров

В мужской гонке норвежские биатлонисты заняли первые четыре строчки итогового протокола. Золото завоевал Ветле Шостад Кристиансен с результатом 23 минуты 32,8 секунды, несмотря на один штрафной круг. Второе место занял Стурла Хольм Лагрейд, который закрыл все мишени, но уступил победителю 7,8 секунды на лыжне. Бронзовым призером стал Йохан-Олав Ботн (+22,1 секунды), продемонстрировавший высокую скорость при двух промахах. Лучшим из иностранных участников оказался француз Эмильен Клод, финишировавший пятым (+31,0 секунды), тогда как другие лидеры сборной Франции — Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Фабьен Клод — остались за пределами первой пятнадцатки.

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