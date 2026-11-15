Лекарства могут потерять эффективность из-за неправильного хранения: названы главные ошибки

Лекарственные препараты могут потерять эффективность еще до окончания срока годности, если хранить их на подоконнике, под прямыми солнечными лучами или при неподходящей температуре. Жара, влажность и заморозка способны изменять химический состав медикаментов и разрушать действующие вещества. Об этом « Газете.Ru » рассказали специалисты фармацевтической компании, предупредив о наиболее распространенных ошибках домашнего хранения лекарств.

собенно неудачным местом для домашней аптечки эксперты назвали подоконник. Летом и в отопительный сезон температура там может быть более чем на 10 градусов выше комнатной, что ускоряет разрушение некоторых веществ. Не менее опасен солнечный свет: например, нитроглицерин при неправильном хранении способен потерять активность и не оказать необходимого действия в критической ситуации.

Важную роль играет соблюдение температурного режима, указанного производителем. Комнатная температура в рекомендациях экспертов соответствует диапазону от +15 до +25 градусов, прохладное место — от +8 до +15, а холодильное хранение обычно предполагает +2…+8 градусов. При этом помещать лекарства в морозильную камеру без прямого указания в инструкции нельзя: низкая температура может разрушать структуру препарата, даже если после размораживания его внешний вид не изменился.

Еще одна распространенная ошибка — использование лекарств после окончания срока годности. Специалисты подчеркнули, что указанная дата основана на испытаниях стабильности, а после нее производитель уже не гарантирует сохранения необходимых свойств препарата. Кроме того, некоторые лекарства имеют отдельный срок использования после вскрытия: например, глазные капли могут оставаться пригодными всего несколько дней или недель.

В компании напомнили, что нарушение условий хранения не всегда можно определить по внешнему виду лекарства. Даже неизменившиеся цвет, запах и консистенция не гарантируют сохранения эффективности. Поэтому домашнюю аптечку следует держать в подходящем месте, соблюдать требования инструкции и регулярно проверять сроки годности препаратов.