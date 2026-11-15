Мошенники атакуют бухгалтеров перед Новым годом

В ноябре и декабре мошенники активизируют атаки на бухгалтеров, финансовых директоров и предпринимателей, маскируя вредоносные программы под обычные рабочие документы. Злоумышленники рассылают поддельные счета, акты сверки и уведомления о задолженности, рассчитывая на высокую загруженность сотрудников перед закрытием финансового года. Об этом « Известиям » рассказали специалисты российских компаний по информационной безопасности.

Эксперты уже выявили схему, при которой преступники отправляют письма от имени существующей организации с требованием проверить задолженность. Ссылка на якобы обычный PDF-документ ведет в облачное хранилище Dropbox, откуда загружается ZIP-архив с установочным файлом MSI. Программа выдает себя за обновление браузера Firefox, но одновременно устанавливает вредоносную библиотеку, позволяющую злоумышленникам удаленно управлять компьютером.

Особенность атаки заключается в том, что пользователю действительно открывается документ с актом сверки, поэтому заражение может остаться незамеченным. В компании F6 предупреждают, что мошенники также используют архивы с паролями, указанными непосредственно в письме, чтобы затруднить обнаружение вирусов. После запуска вредоносного файла преступники могут получить доступ к системам интернет-банкинга, электронной подписи и конфиденциальной финансовой информации организации.

По данным BI.ZONE, в ноябре уже фиксировались атаки группировки Watch Wolf с использованием вредоносной программы GrimGazer. Злоумышленники представляли зараженные вложения как счета на оплату и акты сверки, пользуясь привычными для бухгалтерии рабочими процессами. Особую опасность представляют сообщения с требованием срочно перевести деньги, изменить реквизиты контрагента или выполнить поручение руководителя без стандартного согласования.

Для защиты специалисты рекомендуют проверять любые необычные финансовые запросы через независимый канал связи, например обратным звонком по заранее известному номеру. Крупные платежи желательно подтверждать двумя уполномоченными сотрудниками, а доступ к банковским и бухгалтерским системам защищать многофакторной аутентификацией. Также важно регулярно сверять реквизиты контрагентов, контролировать операции по единому налоговому счету и не запускать файлы из подозрительных писем, даже если они выглядят как привычные бухгалтерские документы.