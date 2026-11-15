Игры на смартфоне против депрессии: ученые нашли необычный способ дополнить лечение

Специальная программа для смартфона, объединяющая игровые задания, элементы психотерапии и поддержку специалиста, помогла уменьшить симптомы депрессии и тревоги у пациентов, которые уже принимали антидепрессанты. К такому выводу пришли исследователи Линчепингского университета и их коллеги, опубликовавшие результаты работы в научном журнале Journal of Affective Disorders . Ученые изучали возможность использования цифровых инструментов в качестве дополнения к традиционному лечению, особенно в случаях, когда после приема лекарств у человека сохраняются отдельные проявления заболевания.

В исследовании приняли участие 148 взрослых, которых случайным образом распределили на две группы. Первая получила доступ к цифровой программе продолжительностью девять недель, тогда как участники второй группы ожидали возможности воспользоваться приложением. При этом все добровольцы продолжали назначенное медикаментозное лечение, поэтому ученые оценивали не замену антидепрессантов, а эффективность дополнительной поддержки.

Основой программы стала мобильная игра Fig, которую дополнили 25 модулями когнитивно-поведенческой терапии. Участникам также предоставили возможность обращаться за помощью к специалисту по запросу. Такой подход объединял игровые механики с психологическими упражнениями, направленными на формирование полезных привычек и поддержку повседневного режима.

Особое внимание разработчики уделили действиям, которые могут влиять на состояние людей с депрессией. Игровые задания поощряли регулярный прием назначенных препаратов, соблюдение режима сна, правильное питание и физическую активность. Предполагалось, что игровые элементы помогут пациентам поддерживать последовательность действий, которые при депрессивных расстройствах нередко требуют дополнительных усилий.

По завершении девятинедельного периода участники, получившие доступ к программе, сообщили о более выраженном уменьшении симптомов депрессии и тревоги по сравнению с контрольной группой. Они также чаще отмечали, что стали регулярнее принимать назначенные лекарства. Однако значимых различий в показателях качества жизни между двумя группами исследователи не обнаружили.

При этом авторы работы указали на несколько существенных ограничений. Около 41% участников основной группы и 18% добровольцев из группы ожидания не прошли итоговую оценку, что могло повлиять на достоверность результатов. Кроме того, мобильную игру установили только 79% людей, которым предоставили доступ к программе.

Еще одним ограничением стало отсутствие ослепления: участники знали, получают ли они цифровую поддержку. Оценка изменений основывалась преимущественно на их собственных ответах, поэтому нельзя исключать влияние ожиданий и субъективного восприятия. Также исследование не позволяет определить, какой именно компонент программы — игра, психотерапевтические задания или возможность консультации — внес наибольший вклад в наблюдавшиеся улучшения.

Полученные результаты показывают, что цифровые программы могут стать дополнительным инструментом поддержки пациентов с сохраняющимися симптомами депрессии. Однако исследование не доказывает, что обычные мобильные игры способны лечить заболевание, и не дает оснований отказываться от назначенных антидепрессантов или психотерапии. Для оценки долгосрочного эффекта и определения наиболее полезных компонентов программы потребуются дополнительные исследования с более полным наблюдением за участниками.