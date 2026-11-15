В Москве умер мужчина, подозреваемый в убийстве девушки на Сельскохозяйственной улице

В Москве скончался мужчина, которого подозревали в убийстве девушки в квартире на Сельскохозяйственной улице. После предполагаемого преступления он отправился в стрелковый клуб, а позднее умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили 14 ноября в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице. По предварительным данным, к ее гибели мог быть причастен знакомый, личность которого установили правоохранители. Обстоятельства произошедшего и характер отношений между погибшей и подозреваемым в опубликованном сообщении не раскрываются.

После случившегося мужчина оказался в стрелковом клубе на улице Марксистской, где, по информации агентства, предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти мужчину не удалось. «Мужчина умер в больнице», — подтвердил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

По факту гибели девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Эта статья предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, однако смерть подозреваемого существенно меняет дальнейшие процессуальные перспективы расследования. Следственным органам предстоит установить полную картину произошедшего, включая мотивы предполагаемого преступления.

Официальных сведений о результатах судебно-медицинских экспертиз, точном времени смерти девушки и других обстоятельствах трагедии пока не приводится. Также неизвестно, находились ли в квартире другие люди в момент происшествия. Выводы о виновности мужчины до завершения расследования делать преждевременно.