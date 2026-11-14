В субботу 14 ноября ПВО уничтожила три дрона на подлете к Москве

Дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере МАКС. По информации градоначальника, в районах падения фрагментов сбитых аппаратов в настоящее время работают специалисты экстренных служб, об этом сообщает издание Вечерняя Москва .

Ситуация с атаками беспилотников в других субъектах РФ

Налеты беспилотных летательных аппаратов на российскую территорию фиксировались и в предыдущие сутки. Так, 13 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал о гибели четырех мирных жителей в результате удара беспилотников по промышленному предприятию; еще несколько пострадавших были доставлены в медучреждения для оказания помощи. Кроме того, ранее в результате ночной атаки дронов на Ростов-на-Дону ранения получил местный житель, которого оперативно госпитализировали.