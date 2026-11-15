Эндокринолог развеяла пять главных мифов о диабете

Сахарный диабет может годами развиваться без выраженных симптомов, а нормальный вес и молодой возраст не гарантируют защиты от заболевания. В России официально зарегистрировано около 6 млн пациентов с диабетом, однако реальное число заболевших, по оценкам специалистов, может быть вдвое больше. Об этом « Российской газете » рассказала директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор Елена Петряйкина. Ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, специалист разобрала пять распространенных заблуждений, из-за которых люди откладывают обследование и обращение за медицинской помощью.

Первый миф заключается в том, что диабет развивается исключительно у людей с лишним весом. По словам Петряйкиной, ожирение действительно повышает риск диабета второго типа, однако заболевание может возникнуть и при нормальной массе тела. Значение имеют наследственность, возраст и уровень физической активности. Диабет первого типа вообще развивается по другому механизму: иммунная система повреждает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. При этом одним из признаков болезни может стать неожиданное похудение даже при сохранении хорошего аппетита.

Второе заблуждение связано с возрастом пациентов. Хотя вероятность диабета второго типа увеличивается с годами, его диагностируют и у молодых людей, включая подростков. Диабет первого типа также способен впервые проявиться в любом возрасте, хотя нередко обнаруживается еще в детстве. Поэтому жажду, постоянную усталость и необъяснимую потерю веса нельзя автоматически списывать на стресс или повышенные нагрузки. Особенно важно не игнорировать подобные симптомы у детей.

Третий миф — уверенность, что повышенный сахар в крови обязательно вызывает заметное ухудшение самочувствия. На практике диабет второго типа часто развивается постепенно, и человек долгое время не подозревает о заболевании. Иногда диагноз устанавливают случайно при профилактическом обследовании или уже после появления осложнений. Насторожить должны постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, утомляемость и ухудшение зрения. При этом отсутствие перечисленных симптомов не исключает нарушений углеводного обмена, поэтому обследоваться необходимо с учетом индивидуальных факторов риска.

Четвертое распространенное заблуждение касается питания. Многие считают, что при диабете необходимо полностью отказаться от хлеба, круп, фруктов и других продуктов, содержащих углеводы. Однако, как объяснила Петряйкина, такие ограничения могут сделать рацион несбалансированным и лишить организм необходимых пищевых волокон и витаминов. Гораздо важнее учитывать количество углеводов, размер порций и особенности назначенного лечения. При диабете первого типа для расчета дозы инсулина нередко используют систему хлебных единиц, позволяющую оценивать содержание углеводов в пище.

Пятый миф связан с представлением о неизлечимости диабета. Врач подчеркнула, что ситуация зависит от типа заболевания. При диабете первого типа пациентам необходима пожизненная инсулинотерапия, поскольку общедоступного метода полного излечения пока не существует. При этом ученые продолжают искать способы сохранить собственную выработку инсулина. В частности, в Российской детской клинической больнице изучают применение ритуксимаба в сочетании с инсулинотерапией у подростков с недавно выявленным диабетом первого типа.

При диабете второго типа у части пациентов возможно достижение ремиссии, особенно если заболевание обнаружено на ранней стадии. Снижение массы тела, изменение питания и увеличение физической активности могут помочь нормализовать показатели углеводного обмена. Для подтверждения ремиссии уровень гликированного гемоглобина должен оставаться ниже 6,5% как минимум через три месяца после отмены сахароснижающих препаратов. Однако самостоятельно прекращать лечение нельзя, поскольку даже после улучшения показателей заболевание может вновь проявиться.

Петряйкина подчеркнула, что своевременная диагностика позволяет значительно снизить риск тяжелых осложнений диабета. Особенно опасно откладывать обращение к врачу, если ребенок начинает необычно много пить, часто ходить в туалет и быстро терять вес. При появлении рвоты, боли в животе, выраженной сонливости или глубокого учащенного дыхания необходима экстренная медицинская помощь, поскольку такие симптомы могут указывать на диабетический кетоацидоз. Главный вывод специалиста — не ориентироваться исключительно на возраст, вес и самочувствие, а своевременно проходить обследования и выполнять рекомендации врача.