Отсутствие зубов связано с повышенным риском деменции: что утверждают ученые

Пожилые люди, полностью утратившие собственные зубы, чаще сталкиваются с деменцией, чем их сверстники, сохранившие не менее 20 зубов. Разница в риске составила 27% после учета возраста, пола и уровня доходов участников. К такому выводу пришли японские исследователи, в том числе специалисты Университета Тохоку, результаты работы которых опубликованы в Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA). Как сообщает «Газета.Ru», ученые изучили данные 47 293 жителей Японии старше 65 лет, у которых на момент начала наблюдения не было диагностированной деменции.

Наблюдение продолжалось приблизительно девять лет, за которые деменцию выявили у 8247 участников исследования. Это около 17,4% от общего числа людей, включенных в анализ. Специалисты сопоставили частоту развития заболевания с количеством сохранившихся естественных зубов, рассматривая их потерю как один из возможных показателей накопленных проблем со здоровьем полости рта.

За основу для сравнения исследователи взяли пожилых людей, у которых сохранилось не менее 20 зубов. Среди участников с 10–19 зубами относительный риск деменции оказался выше на 14%, а у людей, имевших от одного до девяти зубов, — на 12%. Наиболее выраженную связь обнаружили у полностью беззубых участников: у них показатель был выше на 27%.

При этом результаты не показывают строго последовательного увеличения риска по мере потери каждого зуба. Например, среди людей с одним–девятью зубами относительный показатель оказался немного ниже, чем в группе с 10–19 зубами. Это означает, что количество зубов нельзя использовать как самостоятельный инструмент для прогнозирования деменции, а выявленные различия требуют осторожной интерпретации.

Ученые также попытались оценить, насколько потеря зубов может быть связана с общей распространенностью деменции среди пожилых людей. В рамках использованной статистической модели этот фактор оказался одним из наиболее значимых среди рассмотренных, уступив только депрессивным симптомам и социальной изоляции. Однако подобная оценка предполагает наличие причинной связи, которую само наблюдательное исследование установить не может.

Авторы работы рассматривают несколько возможных объяснений обнаруженной закономерности. Потеря зубов может затруднять пережевывание пищи, ограничивать выбор продуктов и ухудшать качество питания, что потенциально отражается на общем состоянии организма. Кроме того, обсуждается роль хронических воспалительных процессов в полости рта, которые могут быть связаны с другими нарушениями здоровья.

Еще одним возможным механизмом исследователи называют сокращение социальных контактов. Люди, потерявшие значительную часть зубов, иногда испытывают трудности с общением или начинают избегать совместных приемов пищи и общественных мероприятий. Социальная изоляция, в свою очередь, рассматривается как один из факторов, связанных с ухудшением когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

Однако исследование не позволяет определить, какой из перечисленных механизмов действительно объясняет полученные результаты. Нельзя исключать и влияние других обстоятельств, например общего состояния здоровья, образа жизни или доступности стоматологической помощи. Поэтому утверждать, что потеря зубов непосредственно вызывает деменцию, было бы неправильно.

Полученные данные подчеркивают важность внимания к здоровью полости рта в пожилом возрасте. Регулярные стоматологические осмотры, лечение заболеваний десен и своевременное восстановление утраченных зубов помогают поддерживать нормальное питание и качество жизни. Вместе с тем пока нет оснований утверждать, что такие меры сами по себе способны предотвратить деменцию или снизить вероятность ее развития на определенный процент.

Главный вывод исследования заключается в том, что полная потеря зубов статистически связана с более высокой частотой деменции, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Для выяснения механизмов этой связи и оценки возможного профилактического эффекта стоматологического лечения потребуются дополнительные научные работы.