Вылет «Динамо», сражающаяся «Сибирь», одинаковый счет в семи сериях: что происходит в Кубке Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во всех сериях первого раунда плей-офф команды сыграли по четыре матча. Уже определился первый участник четвертьфинала Кубка Гагарина. Им стало минское «Динамо», устроившее свип (сухая серия) московским одноклубникам.

«Динамо» отправляется в отпуск

Серия между минскими и московскими динамовцами изначально рассматривалась как одна из самых интригующих, но настоящей интриги не вышло: белорусский клуб разобрался с соперником в четырех матчах.

В четвертом матче дело дошло до второго овертайма. Тут в очередной раз сказалась лучшая физическая подготовка минчан, и в итоге Станислав Галиев поставил победную точку — 2:1. Он же, кстати, был и автором первой шайбы. Тренер минчан Дмитрий Квартальнов назвал Галиева элитным хоккеистом, но отметил что на льду «были 22 героя».

В московском же «Динамо», кажется, нашли виновника неудачи. Уже по ходу плей-офф президент клуба Виктор Воронин решил рассказать о вызвавшей изрядное недоумение отставке главного тренера Алексея Кудашова, которая произошла еще в ноябре. По его словам, увольнение случилось, потому что Кудашов не занимался омоложением команды и слишком часто тасовал состав.

Наказали жалобщиков

Одна серия первого раунда плей-офф завершилась, семь — продолжаются. Причем во всех оставшихся противостояниях одинаковый счет — 3-1. Пожалуй, одной из главных неожиданностей можно назвать лидерство «Салавата Юлаева» в серии с «Автомобилистом».

После второго матча «Автомобилист» пожаловался в КХЛ на звездного нападающего «СЮ» Евгения Кузнецова. После матча тот показал некий оскорбительный жест екатеринбургским хоккеистам. Инцидент не попал в трансляцию, «Авто» предоставил в качестве доказательства техническую запись. Жалоба казалась мелочной: уже после игры хоккеисты поговорили на повышенных тонах — обычное дело. Но Кузнецову выписали дисквалификацию.

«Салават Юлаев» в ответ забрал две победы на домашнем льду — 4:3, 5:2. Главному тренеру уфимцев Виктору Козлову уже стоит поаплодировать. Перед началом сезона «СЮ» испытывал финансовые проблемы, и команда собиралась, как говорится, «на коленке». А теперь поставила на грань вылета явного фаворита серии.

«Сибирь» вышла «умирать»

«Сибирь» изначально считалась аутсайдером в противостоянии с «Металлургом»: новосибирцы последними оформили путевку в плей-офф, магнитогорцы же досрочно выиграли регулярный чемпионат.

«Металлург» уверенно забрал первые три матча, но на четвертый «Сибирь» вышла «умирать», как сказал главный тренер Магнитки Андрей Разин. За 99 минут и 59 секунд игрового времени команды не смогли забросить ни одной шайбы. Но в концовке второго овертайма «Сибирь» нашла силы на штурм ворот соперника, и Антон Косолапов кистевым броском поразил верхний угол — практически с сиреной.

Разин после матча выдал огненную пресс-конференцию. В частности, он возмущался удалением до конца матча и возможной дисквалификацией Александра Смолина. В сутолоке ворот голкипер «Металлург» исподтишка рубанул соперника, но от камеры этот эпизод не скрылся. Разин признал, что его хоккеист не сдержался, но наказание считает слишком суровым: «жизни этого человека ничего не угрожало».

«Металлург» на своем льду, вероятно, все же оформит победу в серии, но «Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова, пришедшим в команду по ходу сезона, показала себя настоящим бойцом.

Ларионов под угрозой увольнения

Армейское дерби ЦСКА — СКА, как и ожидалось, проходит в напряженной борьбе. Москвичи ведут в серии 3-1. Эксперты отмечают, что силы команд примерно равны, но ЦСКА смотрится более системно.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения в четвертом матче (2:4), что его команда не всегда играет в свой хоккей: начинает контролировать шайбу — получает преимущество, толкается у бортов — уступает физически более мощному сопернику.

Между тем, появился инсайд о возможной отставке Ларионова в случае вылета СКА в первом раунде. По данным журналиста Алексея Шевченко, Ларионова в этом случае переведут на административную работу, а возглавит петербуржцев его помощник Леонид Тамбиев.

В других сериях «Торпедо» обыгрывает «Северсталь» (еще одна неожиданность), «Ак Барс» обыгрывает «Трактор», «Авангард» — «Нефтехимик», а действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» дожимает упорно сопротивляющийся «Спартак».