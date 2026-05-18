Не хотите жариться в офисе? Юристы напомнили: работодатель обязан пустить вас на удаленку или заплатить две трети оклада

Когда столбики термометров ползут за 30, а кондиционер в офисе сломался еще прошлым летом — у сотрудников появляется законное право требовать перевода на дистанционную работу или сокращенного дня с оплатой двух третей зарплаты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Аномальная жара накрыла многие регионы России, и не у всех есть возможность работать в прохладном кабинете. Судебный юрист Илья Васильчук разъяснил, какие права есть у наемных работников в такой ситуации. По закону наниматель обязан обеспечить безопасные условия труда. Если в регионе объявлен режим повышенной готовности или ЧС, либо есть официальное предупреждение МЧС или акт Росгидромета о неблагоприятной погоде — работодатель может перевести коллектив на удаленку без обычных бюрократических согласований.

Но есть и другой вариант. Если температура в офисе превышает допустимые нормативы, работник вправе письменно потребовать нормализации обстановки или установки кондиционера. Если же работодатель не идет навстречу, он может сократить рабочий день, сославшись на независящие от сторон обстоятельства. Такой неполный день оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты.

Юристы советуют не терпеть духоту, а грамотно отстаивать свои права — письменными заявлениями и ссылками на погодные сводки. Жара — это не просто дискомфорт, а прямая угроза здоровью.

