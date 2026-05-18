Ночь в бане стала ловушкой: красноярский пенсионер поджег спящих соседей зажигательной смесью

Затяжной соседский конфликт из-за земли закончился кровавой расправой — 70-летний пенсионер подстерег оппонентов в бане, облил их бензином, бросил зажигательную смесь и запер дверь. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Жестокая драма разыгралась в поселке Агой Туапсинского района, куда герои истории переехали из Красноярского края. Пожилой мужчина много лет враждовал с соседом по вопросам пользования земельными участками. Пятнадцатого мая страсти накалились до предела.

Сосед пенсионера вместе со своим знакомым распивал алкоголь. Вспыхнула очередная ссора, перешедшая в потасовку. Но злоумышленник решил не просто побить обидчиков — он задумал уничтожить их. Мужчина спрятался в кустах и терпеливо ждал, когда жертвы уснут.

Дождавшись тишины, пенсионер проник в баню, где спали двое мужчин. Он разлил бензин, бросил заранее приготовленную зажигательную смесь, а затем захлопнул дверь и наблюдал, как строение охватывает пламя. Один потерпевший сгорел заживо. Второго успели вытащить и отвезти в больницу, но врачи оказались бессильны.

