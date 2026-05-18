Чужой диалог в DeepSeek: китайская нейросеть напугала пользователей странным багом

Пользователи китайской нейросети DeepSeek столкнулись с пугающей проблемой: чат-бот начал отображать фрагменты переписок других людей. Обсуждение вспыхнуло в китайских соцсетях, пишет Газета.ru и портал VC. По словам пользователей, ошибка воспроизводилась при определенных настройках. DeepSeek пока официально не комментировала ситуацию, а журналистам не удалось повторить сбой.

Китайский ИИ-сервис DeepSeek, который позиционируется как один из главных конкурентов ChatGPT, попал в неловкую ситуацию. Пользователи обнаружили, что при определенных условиях нейросеть вместо ответа на их запросы подгружала чужие диалоги.

Как выяснилось, проблема возникала у тех, кто активировал «быстрый режим» и одновременно отключал поиск в интернете. После вввода команды система начинала выдавать не свои старые разговоры, а совершенно посторонние.

На данный момент ни один представитель DeepSeek не выступил с разъяснениями. Компания хранит молчание. При этом попытки журналистов и независимых исследователей воспроизвести ошибку успехом не увенчались — баг, судя по всему, оперативно залатали.

Ситуация с DeepSeek напоминает то, что уже случалось с другими крупными игроками на рынке ИИ. Год назад пользователи ChatGPT жаловались на то, что видели чужие запросы в своих лентах. Аналогичный эпизод происходил и в 2023 году, когда OpenAI даже пришлось временно останавливать работу сервиса для чистки ошибок.

