Роды в наручниках: малыш появился на свет прямо на скамье подсудимых

Инцидент произошел в американском суде — 33-летняя обвиняемая не дождалась приговора и родила здорового мальчика прямо на скамье для подсудимых, едва успев согнуться от схваток. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Саманта Рандаццо, арестованная накануне по обвинениям в хранении наркотиков и проникновении на крышу (плюс открытый ордер), находилась на девятом месяце. Внезапно женщина согнулась на скамье — отошли воды. Адвокат Уинтон Шарп рассказал, что приставы оперативно эвакуировали людей и бросились помогать. Ребенок появился на свет за несколько минут до полуночи.

Однако правозащитники бьют тревогу. Они утверждают, что Рандаццо рожала в оковах, без должной медпомощи, а сотрудники суда отпускали шутки в ее адрес. Адвокат эти заявления отрицает. Представитель суда позже уточнил: запястья женщины действительно были скованы за спиной, но кандалов на ногах не было, а наручники сняли сразу, как поняли, что начались роды.

Полиция парирует: при аресте подозреваемая была в мешковатой одежде и не сообщила о беременности. Из больницы, куда ее доставили с жалобами на плохое самочувствие, выписали вечером перед слушанием — врачи не распознали приближающихся родов. Теперь правозащитники требуют расследования и пересмотра правил обращения с беременными подсудимыми.

