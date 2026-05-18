Лесная блокада на границе: генерал СБУ запаниковал из-за решений Белоруссии

Киев всматривается в белорусскую сторону с растущей тревогой — Минск закрыл вход в леса сразу в двенадцати приграничных районах, и генерал СБУ усмотрел в этом скрытую военную угрозу для волынского направления. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Генерал-майор Службы безопасности Украины проанализировал новые ограничения Белоруссии на доступ к лесным массивам. Двенадцать районов, которые попали под запрет, расположены вплотную к государственной границе — с Украиной, Польшей и Литвой.

По версии офицера запаса, таким шагом Минск якобы может попытаться создать напряжение для украинской обороны. В зоне риска — волынское направление, районы Ковеля и Луцка. Ягун не привел прямых доказательств, но сам факт ограничений назвал «требующим внимания с точки зрения безопасности».

В Белоруссии официально не комментируют эти подозрения. Однако решение закрыть леса в приграничье объясняется, как правило, режимными соображениями — борьбой с контрабандой, нелегальными переходами или плановыми учениями.

Ранее Киев признал масштабное бегство граждан за рубеж.