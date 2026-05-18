Раскрыты подробности о похищении россиянки в Мексике после скитаний по приютам

Восемнадцатилетнюю россиянку Кристину, которую еще в 2023 году изъяли у семьи мексиканские органы опеки, могли подготовить к продаже в рабство. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка, приемная дочь пианистки из Санкт-Петербурга Марины Романовой, недавно покинула приют, но на связь с родными не вышла. Ее мать опасается, что история вписывается в схему местных картелей.

История Кристины — приемной дочери петербургской пианистки Марины Романовой — началась в 2023 году. Тогда в Мехико представители местных органов опеки забрали девочку прямо из школы. Официальная причина: якобы поступившая жалоба на насилие в семье.

Однако мать утверждает иначе. По ее словам, незадолго до случившегося дочь вела переписку с мужчиной из Тихуаны. Незнакомец уговаривал девочку сбежать от родных.

На протяжении нескольких лет Романова безуспешно добивалась встречи с дочерью. Кристину переводили из одного приюта в другой. Свидание разрешили только с российским дипломатом.

Недавно девушке исполнилось 18 лет. Она покинула приют, но на связь с матерью не вышла. До этого Кристина писала заявление, в котором сообщала, что находится в опасности, и просила отправить ее в Россию. Однако во время встречи с консулом она от своих слов отказалась. Марина Романова убеждена: на дочь оказали давление.

По данным канала «Mash на Мойке», эта история вписывается в схему, которую используют местные картели. Ребенка забирают из семьи в приют, а после достижения совершеннолетия он бесследно исчезает. Предположительная цель — продажа в рабство.

Девушке оформили гуманитарную визу, но ее нынешнее местонахождение остается неизвестным. Российские дипломаты и родные продолжают поиски.

