Витамины впустую: врач назвал смертельные ошибки при приеме

Миллионы россиян глотают витаминные комплексы и даже не догадываются, что превращают их в пустышку — запивают кофе и чаем, смешивают несовместимое и выбирают неправильное время, объяснил доктор. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач общей практики Амир Хан разнес типичные привычки пациентов. Главный запрет — запивать добавки чаем или кофе. Эти напитки резко ухудшают усвоение активных веществ. Безопаснее всего — обычная вода. Исключение только для железа: его допустимо запивать апельсиновым соком, так как витамин С помогает микроэлементу лучше усваиваться.

Но и это не все. Хан подчеркнул решающую роль времени. Железо нужно пить утром натощак. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) и омега-3 — во время завтрака или сразу после. Магний — строго вечером, он помогает расслабиться и наладить сон.

Классическая ошибка, по словам доктора, — одновременный прием магния и железа. В таком дуэте они мешают друг другу, и эффективность падает. Хан также предупредил: витаминные добавки не безвредны. Их нельзя пить горстями «для профилактики». Только при реальной необходимости и после консультации с врачом. Иначе вы рискуете не только не получить пользу, но и заработать гипервитаминоз или проблемы с ЖКТ.

