Три балла позора: Молдавия призвала к ответу жюри «Евровидения»

Министерство культуры Молдавии потребовало объяснений от членов национального жюри, которые на «Евровидении-2026» поставили румынской участнице Александре Кэпитэнеску всего три балла, пишет РИА Новости . Итоги голосования вызвали общественный резонанс, а глава ведомства Серджиу Жардан заявил, что хочет получить внятные пояснения от судей. Румынская исполнительница в итоге заняла третье место.

«Евровидение-2026» обернулось для Молдавии не только музыкальным, но и политическим скандалом. В центре спора — оценка, которую члены национального жюри поставили румынской участнице Александре Кэпитэнеску с песней Choke Me. Всего три балла от соседей.

Победителем конкурса стала болгарская певица Dara с композицией Bangaranga. Второе место занял израильтянин Ноам Беттан с песней Michelle. Румынская исполнительница замкнула тройку лидеров. Однако низкие оценки от молдавских судей вызвали шквал критики.

Министр культуры Молдавии Серджиу Жардан, как сообщает РИА Новости, заявил, что его ведомство не занимается напрямую организацией «Евровидения» — это зона ответственности общественной компании Teleradio-Moldova. Тем не менее, по его словам, в сложившейся ситуации министерство считает нужным получить внятные пояснения от судей.

Рядовые пользователи соцсетей и политики возмущены. Глава Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь предложил ввести открытый национальный отбор членов жюри, чтобы избежать подобных скандалов в будущем.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу занял более жесткую позицию. По его мнению, руководство Teleradio-Moldova, которое отвечает за формирование судейской коллегии, должно уйти в отставку.

В самой компании заявили, что каждый член жюри давал независимую оценку выступлениям конкурсантов и не подвергался внешнему давлению. Посольство Румынии в Молдавии, в свою очередь, поблагодарило общественность страны за поддержку, оказанную Александре Кэпитэнеску. Скандал, судя по всему, не утихнет до тех пор, пока минкульт не получит официальный ответ от судей.

