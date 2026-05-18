Дело о жестоком обращении с животным завели на мужчину, изрезавшего ножом собаку в Химках
В Химках завели уголовное дело о жестоком обращении с животным после нападения мужчины на собаку. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 16 мая в днп. Новая Благовещенка. Местный житель в возрасте 28 лет умышленно нанес годовалому сенбернару многочисленные удары ножом.
Привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности, ход и результаты расследования уголовного дела на контроле Химкинской городской прокуратуры.