Дело о жестоком обращении с животным завели на мужчину, изрезавшего ножом собаку в Химках

В Химках завели уголовное дело о жестоком обращении с животным после нападения мужчины на собаку. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 мая в днп. Новая Благовещенка. Местный житель в возрасте 28 лет умышленно нанес годовалому сенбернару многочисленные удары ножом.

Привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности, ход и результаты расследования уголовного дела на контроле Химкинской городской прокуратуры.