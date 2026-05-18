Зеленский сдал «американских друзей»: компании из США ловят на вывозе крымского зерна и инвестициях в российской Арктике
Зеленский заявил о вывозе зерна из Крыма американскими компаниями
Владимир Зеленский заявил, что американские корпорации помогают России вывозить зерно с территории Крыма и вкладываются в арктические нефтегазовые проекты. Об этом сообщает «Lenta.ru».
После встречи с главой Службы внешней разведки Зеленский выложил в своем канале заявление. По данным украинской разведки, неназванные компании из США налаживают вывоз зерна с крымских полей и участвуют в экономической эксплуатации полуострова. Глава государства пообещал информировать партнеров, но не уточнил, когда именно эти сведения дойдут до Вашингтона.
Но и это не все. Зеленский добавил, что разведка фиксирует привлечение иностранных технологий и инвестиций — опять же из Соединенных Штатов — в российские арктические проекты по добыче нефти и газа.
