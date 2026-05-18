В Москве не верят в антикоррупционную риторику Киева — сенатор Александр Волошин заявил, что за делом экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака стоит не борьба со взяточниками, а начало открытой войны кланов внутри украинской власти. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Комментируя громкое задержание бывшего руководителя офиса президента Украины, член Совфеда Александр Волошин вынес жесткий вердикт. По его словам, под красивой вывеской противодействия коррупции на Украине запущен «очень интересный этап» — внутренние элиты принялись пожирать друг друга. Если раньше сажали неугодных политиков из оппозиции, то теперь руки дошли до людей из самого центра власти.

Сенатор подчеркнул, что это классический симптом разложения системы. Особенно показательным, по его мнению, выглядит то, как фигуранта вытаскивали из следственного изолятора — детали этой эпопеи, считает Волошин, обнажают истинную гнилость режима.

