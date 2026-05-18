Луна обнимет Венеру: редкий космический спектакль покажут россиянам

Небесное свидание, которое нельзя пропустить — сегодня вечером Луна и Венера сойдутся на рекордно близкое расстояние, устроив шоу для всех, кто поднимет голову к северо-западу сразу после заката. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Восемнадцатого мая около десяти вечера по московскому времени жители России станут свидетелями эффектного астрономического явления. Два самых ярких объекта ночного неба — молодая Луна в виде тонкого серпа и ослепительная Венера — окажутся в созвездии Тельца над северо-западной частью горизонта. Наблюдать за ними лучше всего сразу после того, как скроется Солнце.

Удивительно, но для этого не понадобится дорогой телескоп. Оба светила будут прекрасно видны невооруженным глазом. А для самых внимательных зрителей приготовлен бонус — чуть выше Венеры на небе зажжется Юпитер. Таким образом, всего за один вечер можно увидеть сразу три ярчайшие «звезды».

Если вдруг погода подведет или кто-то пропустит момент — не отчаивайтесь. Девятнадцатого мая астрономическое рандеву можно будет рассмотреть повторно.

